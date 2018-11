Erlangen: Einkaufsgutscheine gehen weg wie warme Semmeln

Seit Beginn der Aktion im September schon 7000 Exemplare verkauft — Jetzt auch in der EN-Geschäftsstelle zu haben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten in der Hauptstraße 38 können ab sofort die Einkaufsgutscheine des City-Managements erworben werden. Die Gutscheine können in 200 Erlanger Geschäften eingelöst werden.

City-Manager Christian Frank mit Einkaufsgutscheinen in der EN-Geschäftsstelle in der Hauptstraße 38, wo die Gutscheine ab sofort verkauft werden. © Egbert M. Reinhold



City-Manager Christian Frank ist von der Resonanz auf die im September eingeführten Zehn-Euro-Gutscheine positiv überrascht: "10 000 Gutscheine wurden gedruckt, davon sind jetzt schon 7000 verkauft worden". Das City-Management werde die Gutscheine nachproduzieren müssen.

Wie berichtet, wurden die Einkaufsgutscheine Ende September der Öffentlichkeit vorgestellt. Von zwei Verkaufsstellen im September ist ihre Zahl inzwischen auf neun gewachsen. Die bisher letzte ist die EN-Geschäftsstelle in der Hauptstraße 38, wo seit gestern die Gutscheine erworben werden können.

Christian Frank ist davon überzeugt, dass der Verkauf der Gutscheine durch die EN-Geschäftsstelle zunehmen wird. Denn, so Frank: "In die EN-Geschäftsstelle kommen erfahrungsgemäß viele Leute". Der City-Manager hofft, dass die Gutscheine so noch bekannter werden.

Der Wert der Gutscheine wird Anfang nächsten Jahres steigen. Denn dann will das City.Management auf 50 Euro erhöhen. Dies sei ein vielfach geäußerter Wunsch, so Frank.

Für 100 000 Artikel können die Gutscheine in der ganzen Stadt eingelöst werden. Der City-Manager sagt, dass er ganz bewusst darauf verzichtet habe, die Gutscheine auch online ausdrucken zu können. "Die Menschen sollen in die Stadt gehen", sagt Frank. "Ganz klassisch."

Ziel der Gutscheine sei, dass deren Besitzer in die Geschäfte gehen und dort mehr Geld als die zehn Euro ausgeben. Christian Frank: "Die Geschäftsinhaber können die Gutscheine jederzeit in unserer Geschäftsstelle in der Goethestraße 21a einlösen". Die sei von Montag bis Samstag geöffnet.

