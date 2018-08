Erlangen einstimmig für Erhalt des Islamunterrichts

Erlanger Stadtrat setzte ein Zeichen und votierte für Resolution - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Selten war man sich so einig. Über alle Parteifarben hinweg. Der Islamunterricht an bayerischen Schulen verbindet offenbar. Doch dieser Unterricht wird nun von der freistaatlichen Regierung ganz offen in Frage gestellt. Das beunruhigt die Parteien im Erlanger Stadtrat sehr. Deshalb haben sie einstimmig für eine Resolution an die bayerische Regierung votiert, die sich deutlich für den Erhalt dieses Unterrichts ausspricht.

Der neue bayerische Kultusminister stellt den Islamunterricht in deutscher Sprache an den Schulen auf den Prüfstand. Für Experten ist das „Erlanger Modell“ ein Erfolgsprojekt. Die Stadträte sehen das auch so und haben nun eine entsprechende Resolution verfasst. Frank Rumpenhorst/dpa © Frank Rumpenhorst/dpa



Seit 2009 gibt es diesen Unterricht in deutscher Sprache. Und am Anfang stand das "Erlanger Modell". Eine Pionieraktion. Wurde auch rasch richtungsweisend. Heute wird es an rund 350 Schulen im Freistaat angeboten. Aber wie lange noch?

Die Zukunft dieses "Modells", das Experten durchaus als Erfolgsprojekt sehen, ist ungewisser denn je, seit der neue Kultusminister Bernd Sibler (CSU) das Sagen hat. Denn anders als sein Vorgänger will Sibler jetzt den Islamunterricht vorerst nicht weiter ausweiten, ihn evaluieren und gleichzeitig prüfen lassen, ob letztlich nicht ein "verstärkter" Ethikunterricht dasselbe leisten kann.

Ständige Verlängerungen

Das "Modell" ist über die Jahre immer nur ein "Versuch" geblieben. Wurde mehrmals verlängert. Aber im nächsten Jahr läuft die Sache aus, die bislang knapp 15 Prozent der muslimischen Kinder und Jugendliche im Freistatt erreicht hat. Dass der Unterricht auf Deutsch erfolgt, und zwar streng nach bayerischem Lehrplan, ist entscheidend. Auf diese Weise will man einer Radikalisierung von Jugendlichen vorbeugen und die jungen Menschen zugleich integrieren.

"Der Islamunterricht auf Türkisch oder in Verantwortung von Vereinen und anderen Trägern wurde somit abgeschafft und damit die Gefahr einer Ghettoisierung vermieden", meinte Pierrette Herzberger-Fofana (Grüne Liste) in der Stadtratssitzung. Die Lehrer, die das Ganze seit Jahren leisten, werden an deutschen Universitäten ausgebildet, wie eben auch katholische oder evangelische Religionslehrer.

Das soll auch künftig so sein. Die Erlanger Resolution möchte jedenfalls ihr Scherflein dazu beitragen. In dem Schreiben an die Oberen in München wird auf den jahrzehntelangen Dialog der Religionen in Erlangen in der 1996 gegründeten Christlich-Islamischen Arbeitsgemeinschaft (CIAG) hingewiesen, der die Fraktionen im Stadtrat, Kirchen, die beiden Moschee-Gemeinden, der Dachverband Islamische Religionsgemeinschaft Erlangen, die jüdische Kultusgemeinde, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen und interessierte Privatpersonen angehören.

"In vielen Diskussionen wurde deutlich, wie wichtig Islamunterricht nach einem mit den Muslimen erarbeiteten und vom Kultusministerium genehmigten Lehrplan und in deutscher Sprache für alle ist", heißt es in der Resolution.

"Ohne den Islamunterricht machen wir viel kaputt. Es wäre ein Rückschritt bei der Integration", meinte SPD-Stadtrat José Ortega Lleras.

Überzeugt von der Sache

Grünes Licht auch von CSU-Seite. Fraktions-Chef Jörg Volleth sprach von einer "sinnvollen und guten Sache". Und letztlich gehe er nicht davon aus, dass jene Evaluation am Ende ergibt, "dass der Islamunterricht abgeschafft wird", so Volleth ganz zuversichtlich. Zufrieden zeigte sich schließlich auch Oberbürgermeister Florian Janik darüber, dass die CSU in dieser Sache mit im Boot sitzt und damit eine Position gegen den eigenen Partei-Mann in München einnimmt.

RAINER WICH