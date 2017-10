Erlangen ermöglicht mehr Nachverdichtung

ERLANGEN - Einen Schritt in Richtung mehr Nachverdichtung geht die Stadt Erlangen mit dem Erlass einer Abstandsflächensatzung. Damit kann in Zukunft enger gebaut werden.

Eine gewisse bauliche Konzentration erhofft sich die Ampelkoalition durch die Abstandsflächensatzung. © Archivfoto: Ulrich Schuster



Die Stadt Nürnberg hat eine und jetzt auch Erlangen. Die Rede ist von der Abstandsflächensatzung. Wer baut, musste in den beiden Orten in der Vergangenheit das bayerische Abstandsflächenrecht einhalten. Eine halbe Haushöhe, höchstens jedoch drei Meter: Näher durfte man ans Nachbargrundstück nicht heranbauen. Außer man erhielt eine Ausnahmegenehmigung. Mit der Abstandsflächensatzung geht das grundsätzlich näher. "0,4 H" lautet die Formel, statt "0,5 H" – das heißt, es muss 20 Prozent weniger Abstand als bisher eingehalten werden.

Alles legitim natürlich, der Freistaat stellt es seinen Gemeinden frei, diese Abstandsflächensatzung einzuführen. Baureferent Josef Weber betonte in der jüngsten Sitzung des Stadtrates zudem mehrmals, dass 15 Bundesländer — außer Bayern — dies bereits eingeführt hätten. Und Rechtsreferent Thomas Ternes erklärte, dass die Satzung eine deutliche Rechtsvereinfachung bringen werde.

Trotzdem entbrannte eine heftige Diskussion, bevor die Ampelkoalition gegen die Stimmen der CSU-Fraktion, der Erlanger Linken und ÖDP-Stadträtin Barbara Grille die Einführung der Satzung beschloss.

"Wenn das gemacht wird, wird sich unsere ganze Stadt verändern", hatte davor Jörg Volleth, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und baupolitische Sprecher der CSU, gemahnt. Dann werde dichter und höher gebaut, dabei entziehe man der Politik die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, und verlagere Entscheidungen in die Verwaltung. Es bedeute auch, dass die Öffentlichkeit weniger Einblicke bekomme. Dies sei ein Stück weniger Demokratie. Dass dies jetzt gerade von den Parteien — SPD, FDP und Grüne — vorangetrieben werde, die sonst immer den Dialog einfordern, sei nicht nachvollziehbar.

SPD-Stadtrat Philipp Dees hielt dagegen, dass es "viel zu lange Praxis in dieser Stadt" gewesen sei, über Einzelfälle zu diskutieren, so dass man am Ende ein "Gewirr von Einzelfallentscheidungen" gehabt habe. Demokratie bedeute nicht, Ausnahmen von der Regel zu machen, nahm Dirk Goldenstein, ebenfalls SPD, den Faden von Volleth auf.

Die bisherige Regelung sei schuld daran, "dass Dinge entstanden sind, die weder schön noch sinnvoll sind", führte Goldenstein weiter aus. Lars Kittel (FDP) schlug in die gleiche Kerbe. Er glaube, dass man mit der neuen Satzung an vielen Stellen mehr Qualität hinbekommen werde.

Bianca Fuchs und Birgit Marenbach (beide Grüne Liste), äußerten die gleiche Meinung, und Wolfgang Winkler (ebenfalls GL) sagte: "Wir wollen nicht die Bürgerbeteiligung umgehen." Aber man wolle eben nicht, dass beim künftigen Bauen viele kleine Häuschen entstehen, sondern die Gebäude sollten "konzentrierter" sein. Dadurch könne sogar mehr Grünfläche entstehen. ÖDP-Stadträtin Grille befürchtet trotzdem "Flächenfraß" und folgerte: "Orange ist das viel bessere Grün."

