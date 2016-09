Erlangen: Erster Tag für 50 neue Pädagogen

BAIERSDORF - 50 neue Lehramtsanwärterinnen und -anwärter konnte Schulamtsdirektorin Ursula Stach am gestrigen Montag in der Mittelschule in Baiersdorf vereidigen. Alle angehenden Pädagogen werden an den Grund- und Mittelschulen der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt eingesetzt.

Strahlende Gesichter: Die neuen Lehramtsanwärter, die gestern in Baiersdorf von Schulamtsdirektorin Ursula Stach vereidigt wurden. Foto: Alexander Hitschfel



„So viele angehende Pädagoginnen und Pädagogen hatten wir bisher zu Beginn eines Schuljahres noch nicht, doch sie werden alle dringend gebraucht“, so Stach in ihren einführenden Worten. „Sie leisten einen wichtigen Dienst für den Staat und die Gesellschaft“, verdeutlichte die Schulamtsdirektorin die besondere Rolle der angehenden Lehrkräfte. Sie selbst könne sich noch gut an ihre eigene Vereidigung erinnern und könne deswegen gut nachvollziehen, wie sich die jungen Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag fühlen.

Sie selbst habe damals zwar in froher Erwartung, aber auch mit etwas Angst, was auf sie zukomme, die Anfangszeit ihres Referendariats erlebt. Gleichzeitig wolle sie den angehenden Lehrerinnen und Lehrern aber auch Mut machen. „Sie werden wie von selbst in ihre neue Aufgabe hineinwachsen“, so Stach. Allerdings sei der neue Lebensabschnitt auch mit Umstellungen verbunden, so die Schulamtsdirektorin. Bevor es dann aber zum eigentlichen förmlichen Akt der Vereidigung ging, gab die Schulamtsdirektorin den jungen Frauen und Männern noch Wünsche mit auf ihren zukünftigen Weg: „Haben sie Geduld mit ihren Schülerinnen und Schülern. Reflektieren sie ihr Vorgehen, um zu überprüfen, ob es nicht vielleicht doch an einem selbst und nicht an den Schülerinnen und Schülern liegt. „Ich wünsche ihnen Kraft und Mut.“

Die angehenden Lehrer hätten mit vielen Herausforderungen zu „kämpfen“, sagte ein Seminarleiter, der die Referendare während ihrer Referendariatszeit begleitet. Als Beispiel nannte er Themen wie „Inklusion, neuer Lehrplan und Integration von Asylbewerbern“. Dazu wünschte er einen Beutel voll mit Hartnäckigkeit, denn nur mit Hartnäckigkeit gewinne man die „Schlacht“. Von den 50 Referendarinnen und Referendaren werden neun in den Erlanger Grundschulen, fünf in den Erlanger Mittelschulen und fünf Fachlehrer (ebenfalls an den Erlanger Grund- und Mittelschulen) eingesetzt.

Die anderen Lehramtsanwärter ergänzen die Kollegien in den Grund- und Mittelschulen im Landkreis.

