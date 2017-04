Erlangen: "Es ist alles drin in diesem Stück"

Witz, Tragik und Political Correctness: Morgen hat "Stück Plastik" Premiere im Markgrafentheater - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Ein Drunter und Drüber im Political-Correctness-Haushalt: Am Donnerstag, 27. April, hat ab 19.30 Uhr im Markgrafentheater die Komödie "Stück Plastik" von Marius von Mayenburg in der Inszenierung von Ekat Cordes Premiere.

„Text und Figuren nehmen im Verlauf Fahrt auf“: Die Schauspieler Ralph Jung, Charles P. Campbell, Janina Zschernig und Anika Herbst (v. l.) im Markgrafenhteater bei den Proben zur Komödie „Stück Plastik“ von Marius von Mayenburg. © Foto: Jochen Quast



Ein Szenario wie aus einem TV-Movie der Woche: Ulrike ist Assistentin eines angesagten Konzeptkünstlers, Michael Chirurg in der Inneren Medizin – also ein sehr heutiges Besserverdiener-Vorzeigepaar, das zuhause, wie es sich gehört, natürlich alles auf bio umgestellt hat. Das hat man halt so, aber es macht Stress und der pubertierende Sohn ebenso. Unterstützung erhofft man sich von der jungen Jessica, die als Haushaltshilfe eingestellt wird. Aber das ist irgendwie auch blöd, weil man jetzt als Chefs auftreten muss. Das Fass zum Überlaufen bringt dann der Konzeptkünstler Haulupa, der die putzende Jessica als Soziale Plastik installieren will.

"Witz, Slapstick, Tragik, Schenkelklopfer, und im zweiten Teil kippt die Sache noch ins Absurde: Es ist wirklich alles drin in diesem Stück", sagt Regisseur Ekat Cordes über "Stück Plastik". Ralph Jung (Michael), Anika Herbst (Ulrike), Charles P. Campbell (Serge), Janina Zschernig (Jessica) und Mario Neumann (Vincent) spielen Figuren, "die kein Fettnäpfchen auslassen", so Cordes, der im Übrigen im Markgrafentheater bereits den Liederabend "Heimat erlangen!" in Szene gesetzt hat.

Also eine Komödie in leicht gestrichener Fassung, mit Schauspielern, "die alle gut Komödie spielen können", ist Ekat Cordes voll des Lobes über die Erlanger Akteure. Jan S. Beyer und Jörg Wockenfuß haben einen "Soundtrack" komponiert und eingespielt, ein Song wird sogar live präsentiert.

Premiere am 27. April (19.30 Uhr) im Markgrafentheater.

Karten im Servicebüro des Theaters unter Tel. 0 91 31/86 25 11 oder im Internet unter:

www.theater-erlangen.de

MANFRED KOCH