Erlangen: Exhibitionist masturbiert auf Sportplatz vor Kindern

Täter hielt sich vor Zaun am Fußballfeld auf - Kriminalpolizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Während Kinder am Freitagabend im Erlanger Stadtteil Büchenbach Fußball spielen wollte, hatte sich ein fremder Mann an das Sportgelände herangeschlichen und vor den Augen der Kinder masturbiert. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.

Mehrere Kinder spielten am Freitagabend auf dem Fußballplatz in der Mönaustraße. Gegen 17.20 Uhr tauchte ein Mann am Zaun des Sportgeländes auf. Der Unbekannte entblößte sich teilweise und berührte sich dann unsittlich, wie die Polizei schreibt. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommmen und sucht Zeugen, die das Geschehen am Freitagabend in Büchenbach bemerkt haben.

Laut Angaben der Polizei war der Täter in etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit einer weißen Hose sowie einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm