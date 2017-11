Erlangen: Falschparker sofort bestraft

In der Wöhrstraße knickte jemand die Scheibenwischer - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Selbstjustiz in Erlangen: Ausschließlich Falschparker wurden in der Wöhrstraße zu Opfern eines unbekannten Scheibenwischerknickers.

Die Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. © Colourbox



Am späten Freitagabend verständigte eine Pkw-Fahrerin die Polizei, weil ein Unbekannter in der Wöhrstraße den Scheibenwischer ihres Fahrzeugs abgebrochen hatte. Während eine Polizeistreife die Sache aufnahm, stellte sich heraus, dass vier weitere Pkw ebenfalls an den Scheibenwischern beschädigt waren.

Dabei hatte es der Unbekannte nur auf rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge abgesehen. Ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Insgesamt wird nun in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (09131) 760-114 an die Polizei zu wenden.