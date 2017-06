Erlangen: FAU-Publikationen am meisten zitiert

Ranking: Universität hat die Nase vorn - vor 1 Stunde

ERLANGEN - FAU-Publikationen werden weiterhin deutschlandweit am häufigsten zitiert. Das geht aus dem QS-World University Ranking 2018 hervor.

Zum dritten Mal in Folge führt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) die deutschlandweite Liste der meistzitierten Publikationen an. Das ist das Ergebnis des QS World University Rankings 2018, das jetzt veröffentlicht wurde. International darf sich die FAU über Platz 21 in dieser prestigeträchtigen Kategorie freuen. Dieses herausragende Ergebnis unterstreicht die führende Position der FAU in dieser Kategorie.

Auch in der Gesamtwertung hält die FAU national ihren Platz im QS-Ranking: Wie im Vorjahr kommt sie mit Platz 18 unter die besten 20 deutschen Universitäten. Im Bereich Reputation bei Arbeitgebern schafft sie ebenfalls den Sprung in die TOP 20.

Markgraf Erlangen Schlossplatz © André De Geare



Markgraf Erlangen Schlossplatz Foto: André De Geare



Bei den Kriterien Ansehen bei Wissenschaftlern, Betreuungsverhältnis zwischen Dozenten und Studierenden sowie Quote der internationalen Studierenden bleibt die FAU konstant.

Das "QS World University Ranking" der Firma Quacquarelli Symonds (QS) untersucht das Ansehen von Universitäten weltweit bei Wissenschaftlern und Unternehmen, die Zitationen pro Wissenschaftler, das Betreuungsverhältnis zwischen Dozenten und Studierenden sowie die Quote internationaler Mitarbeiter und Studierender. Quacquarelli Symonds nutzt Statistiken ebenso wie Umfragen unter Wissenschaftlern und Personalmanagern.

en