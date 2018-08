Erlangen: Feiern, essen, kaufen für guten Zweck

E-Werk lädt am Sonntag zum Internationalen Gartenfest ein - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Feiern, essen und kaufen für einen guten Zweck: In Kooperation mit dem Ausländer- und Integrationsbeirat der Stadt Erlangen veranstaltet das Kulturzentrum E-Werk an der Fuchsenwiese am Sonntag (19. August) ab 15 Uhr in seinem Garten ein kleines internationales Gartenfest.

Macht im E-Werk-Garten Live-Musik: Das mongolische Ensemble „Egschiglen“. © E-Werk



Macht im E-Werk-Garten Live-Musik: Das mongolische Ensemble „Egschiglen“. Foto: E-Werk



Hier bieten stadtbekannte Erlanger Vereine und Institutionen landestypische Speisen, Getränke sowie Mode, Accessoires und viele weitere Dinge an. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zeigt die Vielfalt, die in Erlangen in allen Bereichen der Kunst, Kultur und Kommunikation Alltag ist.

Auf der Bühne sorgen Tanzperformances der jungen "Tumbao Dance Group" aus Nürnberg, die Darbietung anspruchsvoller, lateinamerikanischer Tänze durch Jose Luis Ortega Lleras, eine Modenschau des Kasen e.V. und als ein weiterer Höhepunkt der Live-Auftritt der weltweit geschätzten "Egschiglen" (gegen 19 Uhr) für ein kurzweiliges Programm.

Am Programm beteiligen sich unter anderen das Centro Argentino, das Deutsch-französische Institut Erlangen, die Deutsch-Finnische Gesellschaft, Kasen e.V., Sonnenblume e.V. und der Ausländer- und Integrationsbeirat der Stadt Erlangen. Der Eintritt ist frei.

Übrigens: Am Sonntag ist auch Welttag der humanitären Hilfe. Das E-Werk spendet alle Einnahmen des bei Eintritt frei-Veranstaltungen üblichen "Kulturzuschlags" auf Speise- und Getränkepreise an die beiden Hilfsorganisationen "Efie Erlangen" und "Jugend Rettet".

en