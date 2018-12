Erlangen feierte seine Ehrenamtlichen

OB Janik zeichnete drei Initiativen aus - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Mit der traditionellen Ehrenamtsveranstaltung am Tag des Ehrenamtes im Markgrafentheater hat die Stadt Erlangen wieder Danke gesagt und beispielhafte ehrenamtliche Arbeit gewürdigt. Geehrt wurden das Zentrum für Alleinerziehende "Grünes S.O.f.A", die Jugendfilmgruppe "Nie Wieder Shakespeare" und die Organisierte Nachbarschaftshilfe Dechsendorf, Erlangen und Umgebung.

Mit der traditionellen Ehrenamtsveranstaltung am Tag des Ehrenamtes im Markgrafentheater hat die Stadt wieder Danke gesagt. Paare des TTC Erlangen umrahmten die Veranstaltung. Von Oberbürgermeister Florian Janik und Sparkassen-Vorstand Johannes von Hebel (r.) wurde auch die Jugendfilmgruppe „Nie Wieder Shakespeare“ geehrt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Wollen sie, dass wir Danke sagen?", fragte Oberbürgermeister Florian Janik in das Auditorium von Ehrenamtlichen, und die bestätigten das mit nur sehr zurückhaltendem Beifall. Das war die Bestätigung dafür, dass Motive wie Spaß an der Sache, das Zusammenkommen mit anderen Menschen und anderen Generationen, und das Mitgestalten der Gesellschaft viel höher im Kurs stehen als der Dank. "Dennoch möchten wir diese Anerkennung ganz oben anstellen, weil wir wissen, was Sie für die Stadtgesellschaft leisten", meinte der Oberbürgermeister.

Immerhin gebe es mehr als 600 Gruppen, Institutionen und Vereine, und noch viel mehr Einzelpersonen, die sich in Erlangen ehrenamtlich engagieren würden. Das bestätigte auch die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Renate Gregor. "Ehrenamtliche bringen vor allem Zeit für diejenigen auf, die Hilfe und Trost benötigen", sagte sie. Wer sich bereits länger einbringe werde merken, dass einem dabei selbst viel zurückgegeben werde.

Die drei Vereine, die für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt wurden, stellten sich mit kurzen Video-Clips vor, die vom Videoamateurclub Erlangen gedreht wurden. Das "Grüne S.O.f.A" zeigte dabei auch die neuen Räume in Dechsendorf und an der Luitpoldstraße. Der Verein möchte Menschen nach Trennung oder Scheidung neue Perspektiven aufzeigen, unterstützt Eltern in Fragen von Erziehung und Beruf, und bietet unter anderem Erstberatung. Auch Kontakte zu Fachstellen werden vermittelt. Gegründet wurde der Verein 1995 im sogenannten Fischhäusla an der Dechsendorfer Straße.

Der Verein "Organisierte Nachbarschaftshilfe Dechsendorf, Erlangen und Umgebung" ist 2009 mit elf Mitgliedern gegründet worden. Heute kommen rund 160 Menschen zusammen, um aus der Anonymität heraus zu kommen. Dabei unterstützen sie mit ihren Talenten andere Menschen, und "Talente" ist auch ihre Währung. Zehn Talente entsprechen bei Dienstleistungen einer Stunde, jedoch ohne Wertung der Tätigkeit. Rasen mähen, Wäsche waschen, Strümpfe stricken, putzen oder PC-Reparatur werden immer mit "Talenten" entlohnt. Gleichzeitig werden die sozialen Kontakte gepflegt.

Die Jugendfilmgruppe "Nie Wieder Shakespeare" hatte ihren Videoclip zur Vorstellung des Vereins natürlich selbst gedreht und dabei eindrucksvoll gezeigt, wie aus eigenen Gedanken und Ideen Videos werden. Der Verein möchte den Mitgliedern beibringen, wie man Filme macht und Kinder und Jugendliche an die Schauspielerei heranführen. Mentoren betreuen die Projekte. Zwar hatten sich bereits 2012 SchülerInnen der Musicalschule Stagecoach zusammen gefunden, um einen Film zu drehen, aber erst vor drei Jahren wurde der Verein gegründet.

Inzwischen betreiben sie auch einen Nachrichten-Videokanal für Jugendliche und sind Medienpartner vom Vorstadt Sound Festival in Frauenaurach.

Die drei geehrten Vereine bekamen von der Sparkasse jeweils 500 Euro, die Sparkassenvorstand Johannes von Hebel überreichte. Betti Beck, die launig durch den Abend führte, sorgte jeweils für einen Konfettiregen, und viele Blumen gab es auch. Von der Sparkasse belohnt wurde auch der Videoamateurclub für die visuelle Unterstützung. Die Ehrenamtsveranstaltung wurde umrahmt mit einem Ausschnitt aus dem Weihnachtsstück "Aschenputtel" des Erlanger Theaters, und zwei Paare vom Tanzturnierclub Erlangen brachten vier anmutige Tänze auf die Bretter. Nicht nur das Rahmenprogramm, auch das anschließende kalte Büfett, bei dem es einen regen Gedankenaustausch gab, konnte sich sehen lassen.

kds