Erlangen: Feuer im Fahrradgeschäft

Regale waren in Brand geraten - Starke Rauchentwicklung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Feuer im Haus eines Fahrradgeschäfts an der Nürnberger Straße in Erlangen hat am Sonntagnachmittag hohen Schaden angerichtet. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Ein Feuer im Haus eines Fahrradgeschäfts an der Nürnberger Straße hat am Sonntag hohen Schaden angerichtet. Die Rauchentwicklung war enorm. © Klaus-Dieter Schreiter



Ursprünglich war der Feuerwehr ein Kellerbrand gemeldet worden, weil es von dort heftig qualmte. Als die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt die Räume öffnete, stellte sie aber fest, dass der Rauch aus dem Erdgeschoss kam, und es in einem Lager und Büro brannte. Offenbar waren Regale in Brand geraten.

Zunächst mussten die geschlossenen Rollläden von außen entfernt werden, erst dann konnten die Fenster geöffnet werden. Das Feuer war dann zwar schnell gelöscht, jedoch war die Rauchentwicklung so stark, dass der Qualm sich in dem gesamten Gebäudekomplex verteilte. Auch die Räume des Fahrradladens und ein Haus an der Hilpertstraße waren stark verraucht.

Die Einsatzkräfte räumten den Brandschutt aus den Zimmern und löschten ihn draußen weiter ab, während umfangreiche Entlüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern vorgenommen wurden.

Während des Einsatzes, der fast zwei Stunden dauerte, waren die Nürnberger Straße und die Hilpertstraße halbseitig gesperrt. Der Sachschaden ist auch durch den Rauch erheblich, verletzt wurde aber offenbar niemand.

