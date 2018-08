Erlangen: Flächenbrand am Bahndamm stoppt Züge

Feuer war relativ schnell gelöscht, aber der Zugverkehr war bei Eltersdorf knapp zwei Stunden unterbrochen - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Ein Flächenbrand am Bahndamm in Eltersdorf hat die Erlanger und die Großgründlacher Feuerwehr erheblich beschäftigt. Die Flammen konnten aber schnell eingedämmt werden. Der Zugverkehr war knapp zwei Stunden unterbrochen.

Ein Flächenbrand in Eltersdorf an den Bahngleisen hat sowohl die Erlanger Feuerwehr als auch die aus Großgründllach erheblich beschäftigt. Die Flammen konnten aber schnell eingedämmt werden. © Klaus-Dieter Schreiter



Ein Autofahrer auf der A 73 hatte als erster die starke Rauchentwicklung im Bereich Eltersdorf bei der Leitstelle in Nürnberg gemeldet, kurz darauf hatte es etliche weitere Notrufe gegeben. Darum wurde neben der Ständigen Wache aus Erlangen und der Freiwilligen Feuerwehr Eltersdorf auch die aus Großgründlach alarmiert.

Das Feuer machten die Einsatzkräfte an der Ostseite der Bahngleise am Stadtweg nahe der Stadtgrenze aus. Dort brannte der Bahndamm auf einer Länge von rund 100 Meter. Die Flammen hatten sich auch schon auf eine eingezäunte Fläche an einem Trafohaus der Bahn ausgebreitet.

Laut der Einsatzleiterin Birgit Süßner konnten sie gerade noch an dem asphaltieren Stadtweg aufgehalten werden. Hätten sie den übersprungen, hätte man die Flammen nicht mehr so einfach löschen können. Auch ein Landwirt hatte sich laut Süßner angeboten, mit seinem Pflug eine Schneise in die trockene Wiese zu ziehen. Das war aber nicht mehr notwendig. Nach einer knappen Stunde waren die Flammen endgültig gelöscht.

kds