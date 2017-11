Erlangen: Flasche gegen Kopf geschlagen

ERLANGEN - Vor den Arcaden in Erlangen ist es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einer Schlägerei gekommen.

Faustschläge, hier ein Symbolbild, setzte es am Freitag in Erlangen gleich mehrfach. Foto: NN-Archiv



Ein 49-jähriger Mann wurde zunächst von zwei jungen Männern beleidigt. Daraus entwickelte sich rasch ein Streit, in dessen Verlauf der 49-Jährige zunächst von einem seiner Kontrahenten mit der Faust gegen die Brust geschlagen wurde. Aus Angst vor weiteren Übergriffen, ergriff der Geschädigte die Flucht. Während er davonlief, warf ihm der zweite Angreifer eine Glasflasche gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Schwellung am Kopf und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe von der Polizei erwischt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Vorfall vor dem Haupteingang der Arcaden beobachtet haben, Telefon 760-114.

