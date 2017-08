Erlangen: Forschungsministerin ließ Wahlkampf außen vor

ERLANGEN - Die Bundesforschungsministerin Johanna Wanka war zum zweiten Mal in Erlangen zu Gast - und verzichtete auf Wahlkampftöne.

Ministerin Johanna Wanka bei ihrer Rede, sekundiert von ihrem Staatssekretär Stefan Müller. © Udo B. Greiner



Der Bezirksvorsitzende des mittelfränkischen CSU-Hochschularbeitskreises, Kurt Höller, rühmte in seiner ausgedehnten Begrüßungsrede Erlangen als Universitäts- und Gesundheitsstadt, sprach die Hoffnung auf eine künftige Exzellenz-Universität aus, doch bei einer der wichtigen Fördermaßnahmen des Bundesforschungsministeriums, den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, schaut Erlangen in die Röhre. Unter den 94 Standorten mit über 120 beteiligten Hochschulen, Uni-Klinika und Forschungseinrichtungen ist die Hugenottenstadt nicht vertreten – was beim Besuch der deutschen Bundesforschungs- und -bildungsministerin Johanna Wanka, trotz eines Großaufgebots an örtlichen Professoren unter den Besuchern, zu keiner Nachfrage führte.

Schnell und effektiv

Die Zentren kümmern sich seit 2009 um Volkskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Infektions-, Lungen- und neurodegenerativen Erkrankungen, um Forschungsergebnisse schneller und effektiver in die medizinische Versorgung zu befördern und erhalten jährlich rund 250 Millionen Euro vom Bund. Für Stadtrat Wolfgang Beck war dies Anlass genug, den örtlichen Bundestagsabgeordneten Stefan Müller als Botschafter für die Zentren vorzuschlagen. Sein Argument: Müller habe sich bei seiner ersten Teilnahme am letzten Erlanger Triathlon unter 300 Athleten im guten Mittelfeld behauptet und damit beste Gesundheitsvoraussetzungen unter Beweis gestellt. Der Parlamentarische Staatssekretär unter Wanka, Stefan Müller, stellte da lieber die Förderung aus seinem Ministerium für Erlangen heraus: 115 Millionen Euro in der laufenden Legislaturperiode.

Prof. Johanna Wanka, als Sächsin einst politisch im "Neuen Forum" tätig, erst seit 2001 bei der CDU, kann – selten genug – auf die Mitgliedschaft in drei Kabinetten zurückblicken: jeweils für die Wissenschaft zuständig in Brandenburg (2000 bis 2009), in Niedersachsen (2010 bis 2013) und im Bund (seit 2013). Zuvor war sie Rektorin der Hochschule Merseburg. Nach Erlangen kam sie erst zum zweiten Mal – nach Mai 2017, als sie bei "Jugend forscht" die Bundespreise übergab. Was Höller, auch Stadtrat, zu einem Seitenhieb veranlasste: Der frühere OB Siegfried Balleis habe immer mit viel Erfolg um die Teilnahme der Erlanger Schulen geworben, diesmal jedoch unter Florian Janik habe Eckental mehr Teilnehmer gestellt als die Universitätsstadt selbst.

Die Rede von Johanna Wanka im überfüllten Bürgerpalais Stutterheim streifte zahlreiche aktuelle Wissenschaftsthemen, zu denen sich auch die örtliche Prominenz wie der frühere Uni-Präsident Prof. Karl-Dieter Grüske oder die beiden Fraunhofer-Chefs äußerten. Was außen vor blieb, war für eine Parteiveranstaltung etwas untypisch in diesen Zeiten: der Wahlkampf.

