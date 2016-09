Erlangen: Frau umgefahren und abgehauen

ERLANGEN - Ein unbekannter Radler fuhr einer 28-Jährigen frontal ins Rad. Obwohl die Frau leicht verletzt wurde, machte sich der Radler vom Acker.

Symbolbild Foto: www.colourbox.com



Wie erst gestern bekannt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag, 8. September, ein Verkehrsunfall in der Fußgänger- und Radfahrerunterführung zwischen der Michael-Vogel-Straße und der Nägelsbachstraße. Gegen 15.30 Uhr fuhr die 28-jährige Erlangerin mit ihrem Fahrrad in östliche Richtung. Etwa auf Höhe Parkplatzes unter der Hochstraße kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen und fuhr ihr frontal ins Fahrrad. Durch den Zusammenstoß kam die 28-Jährige zu Fall und zog sich leichte Kopfverletzungen zu.

Der unbekannte Radfahrer verließ die Unfallstelle mit dem Hinweis, dass er dringend zum Arzt müsse.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 40 bis 45 Jahre alt, Glatze, er ist Brillenträger.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0 91 31) 76 01 14 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

