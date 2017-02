Erlangen: Freibad West wird im Mai eröffnet

Neues Hallenbad öffnet im September — Rund 19,6 Millionen Euro Baukosten — Die Becken sind aus Edelstahl - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Das Freibad West soll am Wochenende 20./21. Mai bei freiem Eintritt wieder eröffnet werden. Das neue Hallenbad auf dem Gelände öffnet dann nach der Freibad-Saison erstmals die Tore. Rund 19,6 Millionen Euro kosten Umgestaltung und Neubau in der Damaschkestraße. Noch ist das knapp 4,35 Hektar große Gelände eine Baustelle. Ein Rundgang mit Bäderchef Matthias Batz.

Der Sprungturm wurde restauriert und überragt alle Gebäude. Foto: Fotos: Harald Sippel



Das Wahrzeichen fällt sofort auf. Der Sprungturm sieht anders aus, moderner, gepflegter. Auf einem von den Erlanger Stadtwerken bei Youtube verbreiteten Video überragt der zehn Meter hohe Sprungturm alle neuen Gebäude. Dabei stand der Sprungturm von 1927 an im Röthelheimbad und wurde erst später in das damals neue Freibad in den Erlanger Westen umgesiedelt.

„Das Sprungbecken ist völlig neu und aus Edelstahl“, sagt Matthias Batz. Auch in Zukunft können Besucher des Freibads durch ein Fenster die Springer sehen, wenn sie in das Becken eintauchen. Das „Guckloch“ ist dann aber rechteckig. Drinnen und draußen sind Handwerker dabei, das neue Freibad West bis zur Eröffnung im Mai fertig zu bauen.

Das neue Freibad West wird barrierefrei gebaut und bekommt auch ein Blinden-Leitsystem. Neben der Terrasse führt eine Rampe auf die Liegewiese und den Kinderbereich, der im Wesentlichen mit den Rutschen und dem Wasserpilz gleich geblieben ist. Neben dem ebenfalls erneuerten Kinderbecken wird ein neuer Spielplatz angelegt werden. Im Gebäude des Hallenbades wird es dann auch eine kindgerechte WC-Anlage geben.

Das Hallenbad wird nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. so gibt es im Eingangs- und im Barfußbereich etwa eine Fußbodenheizung. „Im Hallenbad wird es keine Gastronomie geben“, erklärt Matthias Batz und begründet das mit der geringeren Aufenthaltsdauer in Hallenbädern. Allerdings werden im Foyer Snack- und Getränke-Automaten aufgestellt.

Das neue Hallenbad wird (wie berichtet) als Ersatz für das Frankenhofbad gebaut, das endgültig am 31. März schließt. Es gibt ein Lehrschwimmbecken oder 25-Meter-Bahnen und Lagerräume für die Schwimm-Nudeln oder Tauchgewichte von Vereinen und Schulen. Das Personal des Frankenhofbades wird im Freibad West eingesetzt.

Richtung Regnitz ist ein neuartiges Vogelschutzglas eingebaut worden, bei dem es nicht mehr notwendig ist, die Fläche mit den Silhouetten von Raubvögeln zu bekleben. „Außerdem bleibt so der Blick auf die Regnitz ungestört“, sagt Matthias Batz.

Hinter dem Becken beginnt der „Vitalbereich“ mit Dampfbad und Sauna und Duschen und Ruhezonen. Matthias Batz: „Für die Besucher des Hallenbades ist der Vitalbereich in den Eintrittskosten enthalten. In der Sauna gibt es allerdings die Vorschrift, dass die Badekleidung anbehalten werden muss, außerdem muss ein Handtuch als Sitzunterlage benutzt werden“. Um den Aufguss kümmert sich ein Automat.

Die Erlanger Stadtwerke, die für die Bäder in der Stadt zuständig sind, wollen nichts dem Zufall überlassen. In ihrer Kundenzeitschrift suchten sie Testschwimmer für das neue Freibad. Rund 400 Zuschriften trafen ein. Unter anderem gab es eine „Bewerbung“, weil „ich in meiner Jugend hier nachts über den Zaun kletterte, um im Mondschein zu schwimmen“. Um das neue Freibad gibt es übrigens auch einen neuen Zaun.

Unter dem Hallenbad schlägt das technische Herz der neuen Badeanstalt. Wo vor ein paar Jahren noch undichte Leitungen waren, strahlt jetzt alles in neuem Glanz. Die Anlage versorgt sowohl im Sommer das Freibad als auchim Herbst und Winter das Hallenbad mit frischem Wasser. Ein Automat analysiert das Wasser und dosiert je nach Ergebnis den Chlorgehalt.

Insgesamt wurde das neue Freibad West mit rund 500 Tonnen Baustahl und zirka 12 000 Tonnen Beton gebaut. Und passend zur Bäderlandschaft wird die Fassade des neuen Gebäudes in blau-metallic gehalten. Zur Eröffnung im Mai plant Bäderchef Matthias Batz auch Führungen durch das Prachtstück im Erlanger Westen. Matthias Batz: „Wir freuen uns schon jetzt auf die Eröffnung und sind gespannt, wie die Erlangerinnen und Erlanger mit dem neuen Freibad West zufrieden sind.“

