Erlangen: Freihandelsabkommen dürfen „nicht zügel- und regellos“ sein

Wahlkreisabgeordnete Stefan Müller (CSU) und Martina Stamm-Fibich (SPD) zu TTIP und CETA - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Am Samstag finden deutschlandweit Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA statt. Ein Bündnis in Erlangen ruft zur Teilnahme an der Protestveranstaltung in München auf. Die Wahlkreisabgeordneten Stefan Müller (CSU-MdB) und Martina Stamm-Fibich (SPD-MdB) nehmen zu den Abkommen Stellung.

Am Samstag finden Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA statt. © dpa



CSU-MdB Stefan Müller, der gleichzeitig auch Parlamentarischer Staatsekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung ist, hält Freihandelsabkommen für eine exportorientierte Volkswirtschaft für „äußerst wichtig. „Frei“ – so Müller – heiße aber dabei nicht „zügel- und regellos“. Wirtschaft müsse immer rückgebunden sein an die Bedürfnisse der Menschen. „Das bedeutet, dass wir hohe Standards der jeweiligen Partner möglichst ausdehnen und Unzulänglichkeiten reduzieren wollen.“ Wobei das Ziel sei, wirtschaftlichen Austausch auszuweiten. „Das scheint mir bei CETA schon gut gelungen zu sein“, sagt Müller.

„Bei TTIP wird man hier noch weiter hart verhandeln müssen. Qualität muss vor Geschwindigkeit gehen.“ Müller betont aber auch: „Wenn es uns nicht gelingt, jetzt wegweisende Abkommen zu treffen, werden wir langfristig niedrige Sozial-, Verbraucherschutz- und Umweltstandards aus Asien hinnehmen müssen.“ Und dies „kann nicht in unserem Interesse sein.“

Die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich, hält die Verhandlungen von TTIP für gescheitert. Bereits im Mai habe sich der Vorstand der SPD Mittelfranken für einen Abbruch der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP ausgesprochen. „Daran hat sich nichts geändert“.

Das Abkommen der EU mit Kanada, CETA, sieht die SPD-MdB „kritisch“. Sie erkennt darin „Chancen und Risiken“, betont aber gleichzeitig, dass die bayerische SPD bei einem außerordentlichen Parteitag, an dem sie als Mitglied des Vorstandes teilgenommen habe, CETA mit über 80 Prozent der Stimmen abgelehnt habe. Kritik übte Stamm-Fibich unter anderem an der Ausgestaltung und Umsetzung der Schiedsgerichte. „Wir werden genau prüfen, ob und wie die Unabhängigkeit der Richter geprüft wird“. Die Bundes-SPD wird am kommenden Montag, 19. September, beim Parteikonvent in Wolfsburg ein Votum abgeben.

Aus Erlangen ruft ein breites Bündnis zur Teilnahme auf. Der Protest richtet sich aktuell gegen die Ratifizierung des CETA-Abkommens mit Kanada und dessen drohende — so das Bündnis — „vorläufige Anwendung“. Damit würden an den sonst notwendigen Parlamentsbeschlüssen und Volksabstimmungen vorbei Fakten geschaffen.

Am Samstag, 17. September, fahren um 8 Uhr zwei Busse vom Busbahnhof zur Großdemonstration „Stopp CETA/TTIP“ nach München.

Die Gewerkschaft GEW hat für das Bündnis „Erlangen gegen TTIP“ einen Bus organisiert. Karten dafür werden für 15 Euro im Dritte Welt Laden am Neustädter Kirchenplatz verkauft. Ein zweiter Bus ist für Gewerkschaftsmitglieder reserviert, Anmeldung zur kostenfreien Mitfahrt über „mittelfranken@dgb.de“.

RALF H. KOHLSCHREIBER