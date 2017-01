Erlangen: Freiwillige Feuerwehr rückte 79 Mal aus

ERLANGEN - Beim Stiftungsball im 139. Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach hat es traditionsgemäß zahlreiche Ehrungen gegeben. Zudem hat Kommandant Stefan Mirschberger die Einsatzzahlen der ehrenamtlichen Brandbekämpfer vorgestellt.

Bernhard Winkelmann (3.v.r.) ist von Vorstand Walter Golsch (2.v.r.) für 40-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach ausgezeichnet worden. 25 Jahre dabei sind Hans Nägel (2.v.l.) und Georg Winkelmann (3.v.l.). Foto: privat



Zu insgesamt 79 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach im vergangenen Jahre gerufen worden. Darunter waren diverse Brände, die Ehrenamtlichen waren aber auch zu mehreren Verkehrsunfällen und zur Beseitigung von Ölspuren ausgerückt. Auch bei den Hochwassereinsätzen im Juni und im Juli waren die Büchenbacher gefordert.

Besonders gefährlich sei ein Zimmerbrand in einem Hochhaus am Europakanal gewesen, erläuterte Kommandant Mirschberger. Weil die Zusammenarbeit der freiwilligen und hauptamtlichen Kräfte professionell funktioniert habe und alle schnell am Einsatzort gewesen seien, habe es keine Verletzte gegeben und sei größerer Schaden verhindert worden.

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden haben mehrere Büchenbacher Feuerwehrleute an Weiterbildungen an der staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg teilgenommen. Fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben zudem die Truppmannausbildung bestanden und werden demnächst mit Erreichen des 18. Lebensjahres in den aktiven Dienst übernommen. Dass die fünf jungen Feuerwehrmänner eine so gute Ausbildung genossen haben, sei den Jugendbeauftragten Jochen Kraus und Tobias Greiten zu verdanken, konstatierte Mirschberger.

Für seinen 40-jährigen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach ist Bernhard Winkelmann mit dem Goldenen Ehrenabzeichen der bayerischen Feuerwehren ausgezeichnet worden. Der Geehrte sei auch einer der Engagiertesten beim Bau des neuen Feuerwehrhauses gewesen und habe während seiner 28-jährigen Tätigkeit im Vorstand die Geschicke der Feuerwehr entscheidend mit gelenkt, stellte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Walter Golsch, fest.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ehrte Golsch Hans Nägel und Lorenz Batz mit der silbernen Ehrennadel des Bayerischen Feuerwehrverbands. Einen Krug mit Widmung bekamen Alexander Ganswind und Georg Winkelmann II für zehnjährigen aktiven Dienst.

Auch Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz in der Feuerwehr und betonte dabei die gute Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen Kräften und den ehrenamtlichen in den Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet.

Gäste beim Stiftungsball waren neben dem Ehrenkommandanten Klaus Kiederer auch Stadtbrandinspektor Stefan Neubauer sowie Abordnungen von Freiwilligen Feuerwehren und von Büchenbacher Vereinen.

kds