Erlangen: Gartenschau als Motor für Stadtentwicklung

Zwei Macher vergangener Ausstellungen sprachen über Chancen und Bürden — Positive Überbleibsel wichtig

ERLANGEN - Wo man auch hinschaut, Motor der vergangenen Gartenschauen war stets die Stadtentwicklung. Das haben Harald Lang für Bamberg und Prof. Gunnar Tausch für Deggendorf hervorgehoben. Beide referierten beim Altstadt-Dialog zum Thema „Landesgartenschauen — Chancen oder Bürde?“ im überfüllten Stadtmuseum.

Verbindliche Worte fand Museumsleiterin Brigitte Korn beim 8. Altstadt-Dialog, verbindende Worte Moderator Michael Greißel. Foto: Foto: Dieter Köchel



Tausch schilderte die Ausgangslage für Deggendorf: Der Marktplatz in der Altstadt war autofrei gemacht worden. Das Stadtzentrum war von der Donau abgekoppelt, die Donau wurde von der Autobahn überquert und es gab eine Fachhochschule, für die dringend Parkplätze erforderlich waren. All diese Fragen sollten in einer Landschaftsbrache beantwortet werden.

Die Stadt Deggendorf tat etwas sehr Vernünftiges: Sie lobte einen Architektenwettbewerb für die Landesgartenschau (LGS) aus. Den gewann das Nürnberger Büro „Raumzeit“ von Gunnar Tausch. Die Frage, wie Hunderte von Parkplätzen in die Gartenschau integriert werden können, löste Tausch mit einem Parkdeck von mehreren Hundert Metern Länge. Teile der Gartenschau entstanden auf dem Parkdeck. Auch heute werde der Park, der zu den Donauauen führt, rege von Spaziergängern genutzt, „soweit ich weiß“, erklärte Tausch.

Probleme oder Bürden habe es vor allem vor und während der Bauzeit gegeben, Eine Wasserleitung habe für teures Geld verlegt werden müssen. Die Grundstücke für die LGS seien nicht alle in Stadtbesitz gewesen. Einige Grundbesitzer pokerten hoch, es habe erhitzte Debatten um die Mehrkosten im Stadtrat gegeben. Und einige für die LGS störende Bauten blieben, wie eine Tennishalle. Umgekehrt, so Tausch, gebe es stets einige, für die die LGS Nachteile bringe, in Deggendorf sei dies ein Campingplatzbesitzer gewesen, der seinen Standort verlagern musste.

Er halte es für gut, dass sich die Stadt so früh mit den Bürgern über die LGS auseinandersetze, sagte Tausch. Man müsse den Politikern auf die Finger schauen, aber: „Drängen Sie die Politiker nicht so sehr, dass sie sich nichts mehr entscheiden trauen“, mahnte er die Bürger.

Harald Lang, Stadtplaner in Bamberg und vormals Geschäftsführer der Landesgartenschau, betonte ebenso, dass die LGS eine Chance fürs Miteinander in der Stadtentwicklung sei. In Bamberg sei es darum gegangen, auf der stadtnahen Industriebrache Erba-Insel Fehlentwicklungen zu beseitigen und eine umweltgerechte Entwicklung der Stadt zu ermöglichen.

Lang bekannte, dass er vom Skeptiker zum Befürworter der LGS geworden sei. Seiner Ansicht nach lohnt sich die LGS, aber sie sei bei weitem kein Selbstläufer. Positiv geblieben sei ein stark frequentiertes Freizeitgebiet, seien 900 Studentenappartements und nach Fertigstellung weitere 750 Wohneinheiten bis 2019. Der Grünpark werden von Bamberger Schulen als „grünes Klassenzimmer“ genutzt. Geblieben sei auch ein Fischpass, der zu einer größeren Artenvielfalt in den Gewässern geführt habe.

Lang verwies darauf, dass es während der Bauzeit auch auf der Erbainsel Überschwemmungen gegeben habe. Durch bauliche Maßnahmen seien Überflutungen während der Gartenschau vermieden worden. Auch in Bamberg habe es ein Bürgerbegehren gegen einen Teil der Planungen gegeben, nämlich gegen den Weinbau am Michaelsberg; letztlich habe man sich am Runden Tisch geeinigt.

Eine Fülle an Fragen aus dem Publikum betraf vor allem die Erlanger Situation wie das Landschaftsschutzgebiet Wöhrmühlinsel, Überschwemmungen, die Zukunft des Busbahnhofs oder die Parkplatzsituation.

Zur Kostenfrage sagten die Referenten, die Investitionen lohnten sich, wenn man vernünftige Stadtentwicklung im Dialog mit den Bürgern betreibe. Bamberg habe, so Lang, 30 Millionen Euro investiert, davon 22 Millionen als Zuschuss von verschiedenen staatlichen Stellen erhalten.

Museumsleiterin Brigitte Korn hatte eingangs die Besucher begrüßt, Baureferent Josef Weber den Verfahrensstand in Erlangen kurz geschildert. Moderator Michael Greißel gab den Bürgern mit auf den Weg: „Sie haben die Aufforderung erhalten, sich einzumischen. Machen Sie davon Gebrauch.“

DIETER KÖCHEL