Erlangen: Gas- mit Bremspedal verwechselt

73-Jährige fuhr mit Auto gegen Hauswand - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil eine Autofahrerin Gas- und Bremspedal verwechselte, ist sie gegen eine Hauswand in Erlangen gefahren. Die 73-Jährige wurde leicht verletzt.

Symbolbild Foto: colourbox.com



Der Unfall in der Hofzufahrt einer Firma in der Innenstadt hatte sich am Donnerstag ereignet.

Die 73-jährige Fahrzeugführerin fuhr auf das Firmengelände, um ihr Kraftfahrzeug zu wenden. Dabei verwechselte die Fahrerin das Gas- mit dem Bremspedal.

Der Pkw mit Automatikschaltung fuhr derart rasant an, dass eine Kollision mit der Hauswand nicht mehr vermeidbar war. Ersten Schätzungen nach dürfte der Gesamtschaden bei 20 000 Euro liegen.

