Erlangen: Gebaute Stadtgeschichte stellt sich vor

Zahlreiche Besichtigungen und Führungen zum Denkmaltag am Sonntag im Programm - vor 1 Stunde

ERLANGEN - „Gemeinsam Denkmale erhalten“ ist das Motto des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September. Auftakt ist um 11 Uhr im ehemaligen Gemeindehaus am Bohlenplatz.

Die Thalermühle steht seit langem leer. Am Tag des offenen Denkmals kann sie besichtigt werden. © Harald Sippel



Zwölf denkmalgeschützte Bauten in der Innenstadt, zwei in Frauenaurach und etliche Führungen werden an diesem Tag angeboten, bei den „Hausführungen“ gibt es oft einen kleinen Vortrag dazu.

Einen kulinarischen Dreikampf gibt es am Martin-Luther-Platz. Dort ist von 11 bis 17 Uhr der mittelalterliche Keller im Haus Nr. 5 zu besichtigen, dort gibt es als Vorspeise eine Suppe. Den Hauptgang liefert das Stadtmuseum gegenüber mit Grillspezialitäten. Neben einer Fotoausstellung „Erlanger Plätze im Wandel der Zeit“ gibt es Führungen im Haus, von dort aus starten auch zwei historische Stadtspaziergänge zum Siemens MedMuseum (13.30 und 15.30 Uhr). Die Nachspeise in Form von Kaffee und Kuchen hält das Stadtforscherhaus in der Lazarettstraße 3/5 bereit, das von 12 bis 17 Uhr zu besichtigen ist.

Von 13 bis 17 Uhr können sich potenzielle Hausrenovierer ein Bild von Sanierungsarbeiten in einem Barockhaus in der Schiffstraße 11 machen. Die zwei Bauherren führen durch die Baustelle. Ebenfalls noch Baustelle ist die Thalermühle im Wiesengrund, die von 13 bis 18 Uhr besichtigt werden kann. Dazu gehört auch das Wasserkraftwerk, eine Führung durch das Haus gibt es um 14, 15.30 und um 17 Uhr.

Das Loewenichsche Palais in der Nürnberger Straße 9 (13 bis 17 Uhr), die Alte Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 (Führungen um 14 und 16.30 Uhr) und das Burschenschaftshaus Germania in der Universitätsstraße 18 (von 11 bis 18 Uhr stündliche Führungen) sind Ziele für intensive Hausbesichtigungen ebenso wie das Pathologische Institut in der Krankenhausstraße 8/10. Dort gibt es um 11, 12, 14 und 15 Uhr jeweils eine Führung mit Vortrag. Dazu ist eine Voranmeldung unter www.uk-erlangen.de erforderlich.

Das Siemens MedMuseum lockt von 11 bis 18 Uhr Gäste an. Hier gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auch für Kinder, von 12 bis 17 Uhr stündliche Führungen zur Firmengeschichte und von dort startet auch in Gegenrichtung zum Stadtmuseum um 13.30 und um 15.30 Uhr ein historischer Stadtspaziergang.

Stadtführungen durch die Innenstadt zu drei Themen gibt es jeweils um 13, 14.30 und 16 Uhr. Zum Thema gelungene Sanierungen ist der Treffpunkt vor dem Palais Stutterheim, zum Thema Kleindenkmäler am Hugenottenplatz und zum Thema verschwundene Schmuckstücke in der Hauptstraße 21.

Von 13 bis 17 Uhr ist das ehemalige Gemeindehaus am Bohlenplatz offen, dort gibt es um 13, 14.30 und um 16 Uhr Führungen. Aus der ursprünglichen deutsch-reformierten Kirche wird künftig ein sozialer Treffpunkt namens kreuz + quer.

Ebenfalls eine Kirche – St. Matthäus in der Rathenaustraße 1 – macht als Oratorienkirche von 14 bis 17 Uhr Führungen durch das Haus, im Mittelpunkt steht ein geplanter Orgelneubau (auch für Kinder geeignet).

Der Ortsring Frauenaurach führt um 14 Uhr zu historischen Gasthäusern und Schänken, um 11 Uhr wird in der Wilhelm-Tell-Straße 1 ein neues Denkmalschild enthüllt. Zudem hat das Museum im Amtshausschüpfla in der Brauhofgasse offen, die Klosterkirche in der Wallenrodstraße veranstaltet ab 13 Uhr Führungen nach Bedarf.

Neben dem offiziellen Führungsprogramm gibt es am Denkmaltag um 15 Uhr eine Führung durch das „Abrissgelände“ in der Erba-Siedlung. Hier ist der Treffpunkt an der Bushaltestelle Zentralfriedhof stadtauswärts.

