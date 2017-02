Erlangen: Gemeinsam tanzen gegen die Gewalt an Frauen

Ein Flashmob in der Innenstadt — Die Aktion "One Billion Rising" findet weltweit in 205 Ländern statt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die weltweit in 205 Ländern stattfindende Aktion "One Billion Rising" zog am Dienstag zahlreiche Tanzfreudige in die Innenstadt. Mit einem Flashmob setzten sie sich gegen Gewalt an Frauen ein.

Vier Wochen lang übte die Choreografin Beddie Beck (Mitte) die Tanzschritte zu „Break every chain“ mit den Teilnehmern im Frankenhof ein. Am Dienstag war dann jeder eingeladen mitzutanzen. Foto: Harald Sippel



Vier Wochen lang trainierte die Choreografin Beddie Beck (wie berichtet) die Schritte mit allen Interessierten im Frankenhof. Sie selbst hat sexuelle Gewalt erlebt und will sich für die Opfer stark machen. "Wir tanzen für diese Frauen und Mädchen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Das Tanzen soll befreien, damit das Leid ein Ende hat", ruft sie ins Mikrofon.

Nicht nur Frauen nahmen an der Aktion teil, aus der Menschenmenge ragten auch zahlreiche Männerköpfe, um gemeinsam zu "Break every chain" zu tanzen und Solidarität zu zeigen.

Zeit auf die Straße zu gehen

Beck organisiert den Flashmob in Erlangen bereits seit fünf Jahren und möchte das auch weiterhin machen. "Es ist Zeit, auf die Straße zu gehen und auf eine friedliche und lustige Weise zu zeigen, dass Frauen Respekt verdienen", sagt die Veranstalterin nach dem Tanz. Drei Mal hallte das Lied durch die Innenstadt und zog bei jedem Mal mehr Menschen an, die bei dieser Aktion mitmachten.

mina