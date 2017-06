Erlangen: Gerangel in der Toilettenanlage

ERLANGEN - Die Polizei hatte auch an Tag sieben der Bergkirchweih, also am Mittwoch, alle Hände voll zu tun.

Symbolbild Foto: Pixabay



So kam es am Mittwoch etwa zu einer Auseinandersetzung an einem ganz besonderen Ort: nämlich in der Toilettenanlage. Gegen 18 Uhr versuchte eine Festbesucherin das Pissoir der Toilettenanlage zu betreten. Ein Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes verwehrte der Dame den Zutritt zur Männertoilette, wobei es zu einem Gerangel mit der Frau kam. Als ihre vier männlichen Begleiter das bemerkten, mischten sie sich ein und gingen tätlich auf den Sicherheitsmann los. Dieser erhielt Unterstützung von mehreren seiner Kollegen, was zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den fünf Festbesuchern und dem Sicherheitspersonal führte.

Im Verlauf des Schlagabtausches schlug einer der Festbesucher aus Oberfranken mit einem leeren Maßkrug auf den Kopf eines Security. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf, zwei weitere Sicherheitsleute wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die fünf Angreifer konnten von den alarmierten Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Allesamt waren sie zur Tatzeit alkoholisiert, die Atemalkoholwerte reichten bis knapp an die zwei Promille.

Alkoholisierte Jugendliche

Um Alkohol ging es am Mittwoch immer wieder. Auch bei Jugendschutzkontrollen stellten die Beamten auf und um das Festgelände insgesamt fünf Jugendliche fest, die erheblich alkoholisiert waren. Vier der jungen Leute, zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren hatten Alkoholwerte zwischen 0,66 und zwei Promille. Sie wurden in Gewahrsam genommen und anschließend ihren Eltern übergeben.

Ein 16-jähriger Bursche musste mit einem Alkoholwert von knapp 1,3 Promille in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen einen Festbesucher wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Bei der Zugangskontrolle führte er einen verbotenen Schlagring mit.

Das After-Berg-Geschehen in der Innenstadt verlief aus polizeilicher Sicht völlig ruhig und friedlich. Kurz nach 23 Uhr hielten die Einsatzkräfte am Martin-Luther-Platz einen Pkw an, der den abgesperrten Bereich passieren wollte. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Zudem waren wiederum einige unbelehrbare Radfahrer aufgefallen, die trotz erheblicher Alkoholisierung unterwegs waren.

