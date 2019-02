Erlangen: "Ghettofaust" endet in Körperverletzung

Am Schluss flog außerdem ein Schneidezahn - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Freitagabend kam es in einem Lokal in der Erlanger Innenstadt zu einer Körperverletzung. Auslöser war eine "Ghettofaust" unter flüchtig Bekannten. Am Schluss verlor einer der Kontrahenten einen Schneidezahn.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis forderte zunächst von einem flüchtig Bekannten eine sogenannte "Ghettofaust", einen speziellen Handschlag. Darüber gerieten die beiden in Streit.

Der 18-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, versuchte dabei auch, seinen Bekannten zu schlagen. Der 16-jährige Erlanger, der nicht alkoholisiert war, konnte jedoch ausweichen und versetzte seinem Kontrahenten wiederum zwei Faustschläge.

Dabei verlor der 18-Jährige einen Schneidezahn. Seine Verletzungen mussten in der Klinik ärztlich versorgt werden. Gegen beide Beteiligte werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei