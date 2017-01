Erlangen: Großer Dank an die Helfer

Silvesterbesuch bei den Rettungsdiensten und der Polizei - vor 1 Stunde

ERLANGEN - ERLANGEN – Auch am Silvestertag hat eine Delegation der Stadtspitze wieder den Rettungsdiensten, der Polizei und der Feuerwehr einen Besuch abgestattet, um sich einer langen Tradition folgend für deren Einsatz im abgelaufenen Jahr zu bedanken. Es ist gleichzeitig eine „Herbert-Lerche-Abschiedstour“ gewesen: Der Chef des Bürgermeister- und Presseamtes ist nach 47 Jahren in Pension gegangen.

Eine Delegation der Stadtspitze hat den Rettungsdiensten, der Polizei und der Feuerwehr zu Silvester einen Besuch abgestattet. Für die Wachmannschaft beim BRK gab es frische Krapfen. © Klaus-Dieter Schreiter



Eine Delegation der Stadtspitze hat den Rettungsdiensten, der Polizei und der Feuerwehr zu Silvester einen Besuch abgestattet. Für die Wachmannschaft beim BRK gab es frische Krapfen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Krapfen und viel Lob hatten Oberbürgermeister Florian Janik und die Delegationsmitglieder jeweils für die Gastgeber dabei, aber sowohl bei der Polizei als auch beim BRK, beim ASB und bei der Feuerwehr ging es erst einmal darum, den scheidenden Chef des Bürgermeister- und Presseamtes zu verabschieden. Von Polizeichef Adolf Blöchl bekam Herbert Lerche eine Polizeimütze zum Abschied, beim BRK festlich eingepackte Erste-Hilfe-Utensilien, beim ASB ein Bärchen und einen Regenschirm, und bei der Feuerwehr eine Dankesurkunde. Alle hoben sie die gute Zusammenarbeit mit dem scheidenden Amtsleiter hervor, der als oberster Katastrophenschützer bei seinen Rettungsorganisationen und bei der Polizei gleichermaßen beliebt und geachtet war.

Vom ASB-Vorstandsmitglied Anette Christian bekam der scheidende Chef des Bürgermeisteramtes, Herbert Lerche, ein Bärchen und einen Schirm. © Klaus-Dieter Schreiter



Vom ASB-Vorstandsmitglied Anette Christian bekam der scheidende Chef des Bürgermeisteramtes, Herbert Lerche, ein Bärchen und einen Schirm. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Beim BRK wurde die Delegation – mit dabei waren neben Oberbürgermeister Florian Janik auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß, Katastrophenschutzreferent Thomas Ternes, SPD-MdB Martina Stamm-Fibich, SPD-MdL Alexandra Hiersemann sowie die Stadträte Christian Lehrmann, Norbert Schulz und Adam Neidhardt und auch die neue Chefin des Bürgermeisteramtes Sabine Lotter – vom CSU-Kreisvorsitzenden und Staatssekretär Stefan Müller empfangen. Laut Müller waren an Silvester 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 14 Fahrzeugen im Einsatz, um sich um die Versorgung der Menschen in Stadt und Landkreis zu kümmern. Das vergangene Jahr sei zumindest für das Erlanger BRK „kein außergewöhnliches“ gewesen, resümierte er. Zwei Gäste aus dem Iran sind 2016 als Rettungshundeführer ausgebildet worden, und zwei syrische Männer als Rettungssanitäter. Oberbürgermeister Janik lobte die gute Zusammenarbeit der Rettungsdienste in Erlangen, meinte aber auch man müsse wohl „noch einmal nachlegen“ in Anbetracht der stetig wachsenden Großstadt. Weil die meisten diensthabenden Mitarbeiter Krankentransporte fahren mussten, um die Klinikbetten frei zu bekommen, waren nur wenige in der Wache, die die mitgebrachten Krapfen entgegen nehmen konnten.

Beim ASB erläuterten das Vorstandsmitglied, SPD-Stadträtin Anette Christian, die Struktur der Organisation, die 1911 in Herzogenaurach gegründet wurde. Zu den rund 8400 Mitgliedern vor Jahresfrist seien im letzten Jahr 900 hinzugekommen. 500 Ehrenamtliche sind aktiv im ASB tätig, davon 250 bei der Flüchtlingshilfe. Die sei ein „wichtiges Feld“ für den ASB, sagte Christian. Sie wünscht sich unter anderem für 2017, dass ihre Organisation Mitglied werden kann in der Erlanger Gemeinschaftshilfe. Florian Janik versprach, diesen Wunsch zu unterstützen und lobte vor allem das Engagement bei der Flüchtlingshilfe und im Rahmen des Projekts „Rettungsinsel“ während der Bergkirchweih. Endstation für die städtische Karawane war die Feuerwehr, wo Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger sich für die parteiübergreifende Unterstützung bedankte.

Die Feuerwehr bewies dann, dass sie nicht nur Menschen retten kann, sondern dass sie auch hervorragende Kochkünste besitzt. Für die Gäste und die 17 wachhabenden Einsatzkräfte hatte ihr Koch Peter Paulus einen vorzüglichen Schaschlik-Topf zubereitet, für den alleine sich schon die Rundreise durch die Stadt gelohnt hatte.

