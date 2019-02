Erlangen: Grundstein für inklusives Wohnheim gelegt

Projekt der Diakonie Neuendettelsau kommt nach Verzögerungen voran - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Den ersten Spatenstich gab’s vor zwei Jahren. Jetzt ist der Grundstein für ein inklusives Wohnheim für Menschen mit Behinderung und Studierende gelegt worden. Zu diesem musikalisch beschwingten Festakt hat die Diakonie Neuendettelsau etliche Vertreter des Stadtrats, der Kirchen, sowie benachbarten Einrichtungen und nicht zuletzt der beteiligten Firmen in die Rathenaustraße eingeladen.

Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Diakonie (l.), und Joachim Neuschwander, Leiter Wohnen, beim Versenken der Röhre im Grundstein. © Harald Sippel



Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Diakonie (l.), und Joachim Neuschwander, Leiter Wohnen, beim Versenken der Röhre im Grundstein. Foto: Harald Sippel



Natürlich stand die Frage im Raum, warum der Grundstein erst jetzt gelegt wird. Doch Jürgen Zenker, Vorstand Dienste für Menschen bei der Diakonie, brachte gleich zum Auftakt seiner Rede Licht in die Sache. Demnach seien eine umfassende Überarbeitung der Pläne sowie ein Wechsel des Architekturbüros letztlich die Gründe für die Verzögerungen gewesen. Herausgekommen ist nun ein Wohnprojekt, das künftig 24 Menschen mit Behinderung ein Zuhause sein wird; sie leben dort in sechs Wohnungen in Vierergruppen zusammen. Dazu gesellen sich 66 Plätze für Studierende, die sich späterhin in Ein-Zimmer-Apartments samt Bad und Küchenzeile einquartieren können. Platz ist aber auch für drei Wohngemeinschaften. Alles in allem kommt man auf rund 3000 Quadratmeter Wohnfläche.

Das Ganze soll schließlich so gestaltet werden, dass sich reichlich Möglichkeiten zu Begegnungen bieten. Mit gemeinsamen Projekten sollen Impulse gesetzt werden, die das Miteinander von Studierenden und Menschen mit Behinderung bunt gestalten und beleben. Beziehungen, die weiter reichen als die Dauer eines Studiums, sollen auf diese Weise wachsen und gedeihen.

Die Grundsteinlegung war eher ein symbolischer Akt. Denn der Rohbau ist schon weit gediehen. Mit den Arbeiten wurde bereits im August 2018 begonnen. Und schon im nächsten Jahr kann das Haus von jenen Menschen mit Behinderung bezogen werden. Anschließend wird das jetzige Gebäude in der Rathenaustraße 15 abgerissen. Als zweiter Bauabschnitt wächst dort schließlich das Wohnheim für Studierende empor. Läuft alles nach Plan, wird das gesamte Bauprojekt wohl 2023 fertig sein.

Im Kostenrahmen

Mit den nötigen Umplanungen konnte die Diakonie letztlich auch im ursprünglichen Kostenrahmen von 14,5 Millionen Euro bleiben. Weggefallen ist unter anderem eine einst geplante Tiefgarage.

Die Diakonie finanziert das Studenten-Wohnheim aus eigener Kasse. Zudem trägt der Freistaat, beziehungsweise die Regierung von Mittelfranken ihr Scherflein von vier Millionen Euro bei.

"Botschaften" für die Nachwelt versenkte Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau, zusammen mit Joachim Neuschwander in einer Messingröhre, die unter anderem mit Bauplänen, einer Diakonie-Chronik, einer aktuellen EN-Ausgabe, einem Satz Euro-Münzen gut gefüllt und so im Grundstein eingebettet wurde.

RAINER WICH