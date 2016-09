Erlangen: „Grüner Daumen“ sorgt für schönes Wohnumfeld

80 Hobbygärtner haben sich am 41. Blumenschmuckwettbewerb beteiligt - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Beim Nachbarn Frankreich gibt es den alljährlichen Dorf- und Städtewettbewerb „Ville fleurie“ (blühender Ort), in Deutschland den Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Städte wie Erlangen bemühen sich mit Blumenschmuckwettbewerben um ein ansprechendes Stadtbild.

Die Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbs machen mit ihren üppigen Blumenarrangements nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen in ihrer Umgebung eine Freude. © privat



Die Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbs machen mit ihren üppigen Blumenarrangements nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen in ihrer Umgebung eine Freude. Foto: privat



Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder über 80 Hobbygärtnerinnen und -gärtner am nun schon 41. Blumenschmuckwettbewerb, wobei es in den Vororten eher in den Gärten üppig sprießt und blüht, in der Zentralstadt hingegen an Balkons, Fensterbrettern oder in den Vorgärten der kleinen Häuschen in den alten Siedlungsteilen.

Ziel der Aktion des Heimat- und Geschichtsvereins sowie der Stadt Erlangen ist es immer wieder, das Stadtbild zu verschönern und die Begeisterung im Umgang mit den Pflanzen zu fördern. Voraussetzung war und ist lediglich, dass der Blumenschmuck von der Straße beziehungsweise von öffentlichen Wegen aus zu sehen sein muss. Bei der Abschlussveranstaltung zum Oktoberbeginn in der Orangerie des Schlosses erwartet auch diesmal alle Teilnehmer eine Würdigung, zudem werden wieder Fachbücher verlost.

Bei einer ausführlichen Rundfahrt konnte sich der verantwortliche „Stadtgärtner“ Matthias Maaß davon überzeugen, dass sowohl in der Stadt wie in den Vororten wieder viel Aufwand getrieben wurde, um Vorgärten und Fassaden zu verschönern. Dass in den meisten Fällen „Wiederholungstäter“ am Werk sind, lässt erahnen, dass es sich um überzeugte Träger des grünen Daumens handelt.

Der Trend der letzten Jahre zeigt, dass nicht nur Pflanzen, sondern auch allerlei Gartenschmuck und etwas „Möblierung“ farbenfrohe Akzente setzen. Neue Teilnehmer kamen in diesem Jahr aus der Stadtrandsiedlung, aus der Odenwaldallee in Büchenbach und aus Hüttendorf.

Die übergroße restliche Teilnehmerzahl sind Menschen mit einem beneidenswert grünem Daumen, die vor allem erst einmal das eigene Auge erfreuen wollen. Dass das ganze Wohnumfeld mit aufgewertet wird, ist ein schöner Nebeneffekt.

pm