Erlangen: Handgranate auf Dachboden entdeckt

Spezialisten können schnell Entwarnung geben - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Nur durch Zufall wurde in einem Anwesen in Erlangen am Freitag die vermeintlich scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Hinzugerufene Spezialisten konnten jedoch schnell Entwarnung geben.

Da sich an der Handgranate weder ein Zünder, noch Sprengmittel im Inneren der Hülle befanden, ging laut dem Polizeibericht zu keiner Zeit eine ernste Gefahr für die Anwohner aus. So konnten die Experten des Bayerischen Landeskriminalamts die Hülle der Granate vor Ort belassen.

Die Polizei rät im Falle eines solchen Fundes dringend davon ab, die Waffen oder Sprengmittel anzufassen. Stattdessen sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

