Erlangen: Hilfe bei Behördenbesuchen

Über 600 000 Euro für "ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Am 1. März wird das "Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter " (ZSL) anfangen 636 844,96 Euro auszugeben, die von der Bundestagsabgeordneten Martina Stamm-Fibich (SPD) im Auftrag des Bundessozialministeriums in der Geschäftsstelle in der Luitpoldstraße 42 überbracht wurden.

MdB Martina Stamm-Fibich brachte eine Förderungsbewilligung über 636 845 Euro mit ins Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZSL), was Axel Wisgalla vom ZSL und Access-Geschäftsführer Karl-Heinz Miederer (li) freute. © Harald Sippel



Mit dem Geld werden zunächst für drei Jahre 2,5 Vollzeitstellen für die "ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" finanziert, die ab 1. März in Erlangen aufgenommen wird. Wie Axel Wisgalla vom ZSL sagte, werde das Geld auch benutzt, um bei der Lebenshilfe in Herzogenaurach, Höchstadt und Eckental entsprechende Beratung angeboten werden könne.

In den nächsten drei Jahren werde die Beratung auch wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse könnten dann in eine weitere Förderung münden, so Martina Stamm-Fibich.

Für Access-Geschäftsführer Karl-Heinz Miederer ist es entscheidend, dass viele Behinderte vor allem Hilfe bei den Behördenbesuchen erhalten. Die Berater würden extra geschult und seien selbst behindert, sagt Axel Wisgalla. "Betroffene beraten Betroffene."

https://www.teilhabeberatung.de

emr