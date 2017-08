Erlangen-Höchstadt: Die Unwetterbilanz

HEROLDSBERG - Das Unwetter, das am Freitagabend über weite Teile Frankens getobt ist, hat auch den östlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt erwischt.

Im östelichen Landkreis Erlangen-Höchstadt hatten die Feuerwehren zahlreichen Einsätze. © Klaus-Dieter Schreiter



In Kleingeschaidt fegte der Sturm einen Teil des Daches einer Firma herunter, berichtet Stefan Brunner, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands. Die Feuerwehr musste das Dach sichern und abdichten. Mehrere Bäume waren im Lauf des Abends umgeknickt und hatten unter anderem Straßen blockiert, auch die Bahnlinien - hier speziell die Verbindung Nürnberg-Bamberg und die Gräfenberg-Bahn - waren betroffen.

In Heroldsberg rückte die Feuerwehr gegen 23 Uhr an, um die geflutete Fußgängerunterführung bei der Bahn abzupumpen. Am früheren Freitagabend hatte ein umgestürzter Baum im Kalchreuther Forst für ein Beinahe-Unglück gesorgt.

Insgesamt waren die Feuerwehren aus Heroldsberg, Kalchreuth, Groß- und Kleingeschaidt bis zwei Uhr nachts am Start. Alles in allem, sagt Pressesprecher Stefan Brunner, "sind wir mit einem blauen Auge davongekommen."

In der Stadt Erlangen dagegen ist es laut Feuerwehr zu keinerlei unwetterbedingen Einsätzen gekommen.

