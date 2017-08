Erlangen: Huml setzt bei Schlaganfällen auf Telemedizin

Bayerische Gesundheitsministerin war zu Gast in Erlangen - 29.07.2017 18:00 Uhr

ERLANGEN - Das zehnjährige Bestehen des Schlaganfall Netzwerk mit Telemedizin in Nordbayern (STENO) wurde mit einem Symposium in den Hörsälen der Erlanger Uniklinik gefeiert, dazu angereist kam Staatsministerin Melanie Huml.

Zehn Jahre besteht das Schlaganfall Netzwerk mit Telemedizin in Nordbayern (STENO) — ein guter Grund zur Freude für Prof. Stefan Schwab, Ministerin Melanie Huml, Prof. Frank Erbguth und Projektleiter Lorenz Breuer. © Harald Sippel



Bayerns Gesundheitsministerin setzt bei Schlaganfällen auf eine Akutversorgung mit Telemedizin. Huml betonte anlässlich eines Symposiums in Erlangen zum zehnjährigen Bestehen des Netzwerks zur Schlaganfallversorgung mit Telemedizin in Nordbayern (STENO): "Zur optimalen Versorgung in akuten Notfällen brauchen wir nicht nur überregionale Zentren, sondern auch Kompetenz in der Fläche. Denn je kürzer die Zeitspanne zwischen ersten Schlaganfall-Symptomen und der richtigen Behandlung ist, desto besser sind die Überlebenschancen."

Die Ministerin fügte hinzu: "Am Beispiel STENO werden die Vorteile der Telemedizin offensichtlich. Sie macht ärztliches Expertenwissen und damit Spitzenmedizin in allen Landesteilen verfügbar. Das kann im Notfall Leben retten — und gerade im ländlichen Raum ist Erreichbarkeit ein großes Thema. Schlaganfallnetzwerke haben sehr dazu beigetragen, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu verbessern." Jährlich erleiden rund 270000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall — mit teils verheerenden Folgen.

