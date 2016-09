Erlangen: „Hype um urbanes Imkern“

Bayerischer Imkertag in der Heinrich-Lades-Halle — Es gibt Argumente für Bienenhaltung in der Stadt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit verschiedenen Workshops, Vorträgen und Fachgesprächen brachten sich die Bienenfreunde beim Bayerischen Imkertag in der Heinrich-Lades-Halle gegenseitig auf den neuesten Stand.

Um Bienen, ihre Pflege, Produkte der Imkerei und weitere Fachfragen ging es beim Bayerischen Imkertag, der am Sonntag in der Heinrich-Lades-Halle stattfand. © Foto: Karsten Schäfer



Schirmherr OB Florian Janik betonte in seinem Grußwort, dass die Imkerei auch für eine Großstadt wie Erlangen eine bedeutende Rolle spiele. Allein im Jahr 2012 seien fast 350 verschiedene Bienenarten in der Stadt gezählt worden. Mit Blick auf die Entscheidung des Stadtrats, künftig auf landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen auf den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat zu verzichten, erklärte der OB: „Diese Entscheidung fiel auch deshalb so aus, weil der Schutz der Bienen hier einen hohen Stellenwert hat.“

Dass die Biene und die Begeisterung für das Imkern längst im städtischen Raum angekommen sind, weiß auch Eckard Radke. Der Präsident der bayerischen Imker erkennt rund um das Thema urbanes Imkern „eindeutig einen Hype“, wie er sagt. Tatsächlich sprächen einige Faktoren für das Imkern inmitten von Parkdecks und Bürogebäuden: „Vor allem die Pflanzenwelt in Stadtparks oder auch in Alleen ist gut für die Tracht der Biene“, erklärt Radke. Die Bienen dürften jedoch nicht sich selbst überlassen werden. Mindestvoraussetzung sei, dafür zu sorgen, dass die Bienen ausreichend Futter haben sowie die Insekten gegen die Varroa-Milbe zu schützen.

Auch für alle Nicht-Imker hat Radke einen Tipp, wie sie den Bienen das Leben erleichtern können: „Es ist sinnvoll, gezielt Pflanzen zu setzen, die im Sommer in der Blüte stehen“, erklärt er.

kas