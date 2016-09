Erlangen: „Ich werde more professional als du!“

ERLANGEN - Beim ersten „Music Camp Erlangen“ konnten sich in den Ferien erwachsene Musiker und junge Instrumentenanfänger vernetzen, Kontakte knüpfen und hilfreiches Wissen aneignen. Mit der Premiere des „Music Camps“ wurde ein Grundstein für eine neue Workshop-Reihe unter dem Dach des E-Werks gelegt.

Was passiert bei Profi-Musikern vor und hinter der Bühne: Hilfreiches Wissen übers Musik-Geschäft konnten sich in den Ferien die Teilnhemer des „Music Camp Erlangen“ im E-Werk aneignen. © Foto: privat



Bei den „Go Professional“-Workshops luden zahlreiche Dozenten ein, Themen wie „Bandmanagement ohne Manager?“ oder „Plattenvertrag oder DIY Vermarktung?“ interaktiv zu erarbeiten.

Bei den Inpulse-Workshops konnten Teilnehmer allen Alters eigene Songtexte schreiben, Songs mit dem MusicMaker kreieren oder an ihrer Performance und ihren Rapskills in entspannter Runde mit kompetenten Dozenten arbeiten.

Bei den allabendlichen „Get togethers“ nach den jeweiligen Workshops entstanden sogar witzelnde Battles um Platz 1 der am meisten besuchten Workshops. „Ich werde more professional als du!“, war der Ausdruck für das gesammelte Wissen. Beim Workshop von Andy Barsekow hatten die Teilnehmer sogar die Chance, dem BR-Puls-Musikredakteur ihre Songs zukommen zu lassen. Dabei ergab sich sogar eine Radiorotation für einen der Teilnehmer. Im Instrumenten- und Bandkurs des Musikinstituts „Taktstelle“ lernten die Jugendlichen im Einzel- und Bandunterricht binnen eines Tages einen Song einwandfrei zu spielen. Am Ende des Tages konnte man durchweg zufriedene Gesichter bei Eltern, Dozenten und Teilnehmern sehen. „Ich hoffe wirklich, dass das Music Camp wieder stattfinden wird. Mein Kleiner ist total begeistert davon!“, ließ eine Mutter eines jungen Schlagzeugers am Ende des Workshoptages verlauten.

Tipps und Tricks

Ebenso enthusiastisch reagierten die Musiker, die einen Platz bei der restlos ausgebuchten „Sound Of Erlangen“-Videosessionbox ergattern konnten. Bei diesem kostenlosen Angebot wurden im Kino des E-Werks Akustiksessions aufgezeichnet.

Den Abschluss der Workshop-Woche bildete das vielseitige Soundchecktraining der E-Werk Veranstaltungstechniker. Im ersten Teil des Programms konnten hier die Anwesenden Tipps und Tricks für Musiker in Bezug auf den Soundcheck erhalten, um dann im zweiten Teil des Trainings einen Einblick in die Arbeit des Tontechnikers zu bekommen.

Am Ende der Woche konnte das Team des „Music Camps“ über eine durchweg positive Resonanz der Teilnehmer freuen — und hofft bereits jetzt auf zahlreiche neue Gesichter bei der geplanten nächsten Auflage.

LORENA SEIPP