Erlangen: Im Naturschutzgebiet werden Bäume gefällt

Spaziergänger beobachteten Arbeiten beim Max-Planck-Institut - 13.02.2019 06:00 Uhr

ERLANGEN - Im Naturschutzgebiet am Exerzierplatz in Erlangen wird derzeit wieder geschnitten. Für Aufklärung sorgt jetzt der Landschaftspflegeverband Mittelfranken.

Spaziergänger im Naturschutzgebiet Exerzierplatz wundern sich seit Tagen über Bagger und Berge an abgeholzten Bäumen und Gestrüpp. Nördlich des Max-Planck-Instituts stapelt sich das Gehölz schon meterhoch. Nachfragen beim Umweltamt der Stadt blieben jedoch fruchtlos. Die Erlanger Nachrichten haben deswegen mal nachgehakt: Nachdem auch das Max-Planck-Institut selbst keine Informationen geben konnte, hat schließlich der Landespflegeverband Mittelfranken für Aufklärung gesorgt.

