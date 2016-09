Erlangen: Im Slalom um die Fußgänger herum

ERLANGEN - Seit vergangenem Jahr können sich Erlanger mit einer Fahrradrikscha durch die Innenstadt zwischen Rathausplatz und Martin-Luther-Platz kutschieren lassen. Wir haben es ausprobiert.

Clemens Heydenreich, im richtigen Leben Dozent an der Universität, kutschiert jeden Samstag mit der Fahrradrikscha Menschen durch die Innenstadt von Erlangen. © Foto: Ilona Hörath



Tritt Clemens Heydenreich in die Pedale, quietscht es, und zwar dauerhaft. Wahrscheinlich sind es ja nur ein paar Tropfen Öl, nach denen sich die dunkelgrüne Fahrradrikscha sehnt. Kaum hat man sich auf dem bequemen Sitz niedergelassen, düst der Rikschafahrer auch schon los und seine strammen Wadeln laufen zur Höchstform auf. Müssen sie auch, denn das Dreirad hat nur einen einzigen Gang. „Es hat einen leichten Rechtsdrall, freihändig fahren könnte ich damit nicht“, sagt der 42-Jährige.

Fast ohne Klingel

Im gekonnten Slalom um die Fußgänger herum steuert Heydenreich seinen Gast sicher mitten durch die Fußgängerzone, selbst wenn der Abschnitt zwischen Hugenottenplatz und Marktplatz manchmal übervölkert ist. „Die Fahrradklingel setze ich praktisch nie ein.“ Eine Vollbremsung musste er noch nie hinlegen. Was bei Schritttempo auch schwerfällt. Die Fahrradrikscha sei außerdem schmal genug, um bei Wendemanövern etwa zwischen zwei Pollern und unter Sonnenschirmen durchzukommen, sagt der Freiluft-Chauffeur.

Seit September 2015, meist samstags zwischen 10 und 13 Uhr, pendelt Clemens Heydenreich, im „normalen Leben“ Uni-Dozent und Lektor, zwischen Rathausplatz und Martin-Luther-Platz. Seine Radlrikschakollegen befördern die Fahrgäste auch Donnerstag und Freitag nachmittags.

„Ich freue mich jedesmal, wenn ich die Rikscha sehe“, sagt Heiko Primas. Der Fachanwalt für Steuerrecht mit Kanzlei in der Altstadt hat in einem Berliner Spezialgeschäft die Fahrradrikscha gekauft. „Wenn man eine attraktive Altstadt haben will, muss man dafür etwas tun“, sagt er. Und so radelt Clemens Heydenreich im Auftrag des Vereins „Leben findet Altstadt“, in dem Primas Mitglied ist, durch die Fußgängerzone. Das Ziel: Mit Hilfe des Gefährts Kunden in die Altstadt locken. Ob Heiko Primas noch weitere Rikschas anschafft, weiß er noch nicht. „Es ist schwierig, Fahrer zu finden“, sagt der Altstädter.

Wer sich von Clemens Heydenreich kutschieren lässt, erntet von den Fußgängern mal ein mildes Lächeln, mal ein Grinsen, mal einen verblüfften Blick, mal ein „Daumen-hoch“. Besonders gern, erzählt Heydenreich, lassen Eltern ihren Nachwuchs ein Stückchen mitfahren, während sie nebenher mitlaufen. „Die Kleinen fühlen sich dann königlich“, sagt der Rikschapilot. Einmal rief ihm ein Kleinkind aus der Distanz ein zartes „Hallo, Du Lustiger...!“ zu. Andererseits „packen ältere Leute ihre Erinnerungen aus, welche Läden es früher einmal gab und wie Erlangen ohne Fußgängerzone war“.

Manchmal nutzen Neu-Erlanger und Touristen das Fahrzeug auf drei Rädern, um die Stadt zu entdecken. Ihnen erklärt Heydenreich, dann woher der Besiktasplatz seinen Namen hat oder weist auf architektonische Besonderheiten hin. Heydenreich mag es, „mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen“. Einsteigen darf auch, wer nur 50 Meter transportiert werden will. „Viele Fahrten ergeben sich spontan“, weiß Heydenreich.

Selten genutzt

„Ich finde es ziemlich cool“, sagt Thomas Glockl, der mit seinem Bike gerade auf Höhe der Arcaden durch die Fußgängerzone radelt. Man müsse ja nicht immer mit dem Auto überall hinfahren. Der 46-Jährige würde eine Fahrt mit Rikscha zwar ausprobieren. „Aber ich laufe gerne.“ Wenn er nicht gerade radelt.

„Das Angebot kennen viele, sie nutzen es aber nicht“, meint Clemens Heydenreich. Was möglicherweise daran liegt, dass potenzielle Fahrgäste gar nicht wissen, dass sie für die Fahrt nichts berappen müssen.

Oft wartet Heydenreich etwa vor den Arcaden auf „Kundschaft“. Wer zusteigen will, nimmt am besten Blickkontakt auf und spricht ihn an. Winkt ihm zu oder hebt den „Tramper-Daumen“, wenn der Rikschalenker gerade auf der Strecke ist.

Als Trinkgeld für die Sonderfahrt nach Hause in die Luitpoldstraße spendierte ihm einmal eine ältere Dame ein Stück Früchtekuchen, das sie ganz frisch auf dem Weihnachtsmarkt erstanden hatte. Heydenreich: „Mein Trinkgeldrekord sind zehn Euro, die ich von einem Pärchen mit Hund bekam.“

ILONA HÖRATH