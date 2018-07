Erlangen: In Bruck entsteht eine "Kita auf Zeit"

Jugendhilfeplanung stellt Expertenbefragung vor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Bevölkerung Erlangens wächst. Insbesondere die Zahl der Kinder hat in den letzten Jahren zugelegt. Die Stadt reagiert. Um dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu begegnen, sollen mehr Kindertagesstätten gebaut werden. Bis zu 900 zusätzliche Betreuungsplätze will man innerhalb der nächsten drei Jahre schaffen. Und man scheut auch nicht vor speziellen Lösungen zurück. In Bruck könnte, so der Vorschlag des Jugendamts, eine "Kita auf Zeit" entstehen.

Auf diesem Grundstück am Brucker Bahnhof will die Stadt eine Kita bauen — und 24 Krippen- sowie 80 Kindergartenplätze schaffen. © Foto: Harald Sippel



Auf diesem Grundstück am Brucker Bahnhof will die Stadt eine Kita bauen — und 24 Krippen- sowie 80 Kindergartenplätze schaffen. Foto: Foto: Harald Sippel



Eigentlich steht die Stadt Erlangen gut da. Bei den Kindern, die unter drei Jahre alt sind, liegt die Betreuungsquote bei 45 Prozent – im Jahr 2012 lag sie noch bei 33 Prozent. Damit nimmt Erlangen in Bayern einen Spitzenplatz ein. Denn im gesamten Freistaat bekommen gerade mal 27 Prozent der Kinder in diesem Alter einen Betreuungsplatz. Zum Vergleich: Deutschlandweit sieht es nicht viel besser aus. Da liegt die Betreuungsquote bei 33 Prozent, wobei ein Gefälle von Ostdeutschland (52 Prozent) zu Westdeutschland (28 Prozent) besteht.

Ähnlich verhält es sich bei den Kindergärten. Hier hat Erlangen eine Betreuungsquote von 97 Prozent. Auch wenn man damit hinter der 100-Prozent-Quote zurückbleibt, die man in früheren Jahren bereits erreicht hatte, liegt man damit ebenfalls über den Durchschnittsquoten von Bayern und der restlichen Bundesrepublik (93 Prozent).

Platzausbau weiter anheben

Dass man sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen kann, weiß man in Erlangen — und man weiß, dass Eltern von Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben. Ende Mai letzten Jahres entschied der Stadtrat, den bereits beschlossenen Platzausbau weiter anzuheben und für Kinder unter drei Jahren zwischen 180 und 360, für Kindergartenkinder über 500 neue Betreuungsplätze zu schaffen. Zugrunde liegt dieser Entscheidung der "Bestandsbericht Kindertagesbetreuung", den das Jugendamt jedes Jahr vorlegt.

Statistiken, Bevölkerungsprognosen: Mit Zahlen kennen sie sich aus in der Jugendhilfeplanung der Stadt. Zusätzlich wollte man nun wissen, wie die pädagogischen Fachleute vor Ort die Situation einschätzen. Im jüngsten Jugendhilfeausschuss wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Die "Expertenbefragung für die Bedarfsplanung Ganztagsbetreuung im Grundschulalter und Kindertagesbetreuung 2017" ist ein dicker Wälzer mit vielen Grafiken. 167 Einrichtungen gibt es in Erlangen, die mit der Kindertages- und Ganztagsbetreuung befasst sind — sowohl von städtischen als auch von freien Trägern, von der Krippe über Kindergarten und Hort über die Mittagsbetreuung bis hin zur offenen und gebundenen Ganztagsschule. Sämtliche Einrichtungen haben an der Expertenbefragung teilgenommen. "Wir hatten eine Rücklaufquote von 100 Prozent", konnte Jugendhilfeplaner Marco Heß im Fachausschuss vermelden. Das Interesse aller Beteiligten an guter städtischer Planung ist ganz offensichtlich groß.

Nun zeichnet sich ab, dass der geplante Kita-Ausbau nicht schnell genug voranschreitet — auch wenn das Jugendamt, wie dessen Leiter Reinhard Rottmann erklärt, "seit Herbst 2016 mit Hochdruck daran arbeitet, bei freien Trägern und in städtischer Trägerschaft neue Betreuungsplätze zu schaffen". So bekamen zum Beispiel im letzten Herbst 328 Kinder unter drei Jahren nicht auf Anhieb einen Betreuungsplatz.

Temporäre Einrichtung

Man habe nicht nur das langfristige Ausbauziel im Blick, sondern auch den aktuellen Bedarf, sagte Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, im Fachausschuss. "Wir wollen keine Betreuungslücken entstehen lassen." Deshalb setze man auf Übergangslösungen. "Wir wollen mit mobilen Raumelementen vorübergehende Betreuungsmöglichkeiten schaffen, damit wir in Ruhe die Planungsprozesse für die benötigten Einrichtungen auf den Weg bringen können."

Im Stadtsüden soll nun in städtischer Trägerschaft eine solche temporäre Kita mit 80 Kindergarten- und 24 Krippenplätzen für maximal fünf Jahre geschaffen werden. Standort wird das östliche Ende des Buckenhofer Wegs sein, neben dem Brucker Radweg und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Brucker Gaßhenkern. Diese Interimslösung soll Kindern aus Bruck und aus dem gesamten Stadtgebiet zur Verfügung stehen.

Da der Bedarf in dem Stadtteil aber ohnehin nicht gedeckt ist und Bruck sowohl bei Krippen- als auch bei Kindergartenplätzen deutlich unter der durchschnittlichen städtischen Versorgungsquote liegt, will die Stadt beim Brucker Bahnhof zudem eine reguläre Kita mit ebenfalls noch einmal 24 Krippen- und 80 Kindergartenplätzen bauen. Damit kann zumindest rein rechnerisch auch kompensiert werden, dass mit der Sanierung des städtischen Kinderhauses "Sandberg" fünf Kindergartenplätze wegfallen werden. Für die Dauer der Sanierung sollen Container als Ersatzquartier dienen. Aufgestellt werden diese auf einem Bolzplatz am Ahornweg. Der Umzug dorthin soll Mitte 2019 sein, die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich eineinhalb Jahre dauern.

Doch zunächst einmal muss der Stadtrat all diesen Plänen zustimmen. "Ich hoffe, dass der Ausschuss und der Gesamtstadtrat dieses auch so unterstützen werden", sagte Anke Steinert-Neuwirth vor allem im Hinblick auf die temporäre Kita. Im Fachausschuss gab es jedenfalls schon mal viel Lob. Wobei ÖDP-Stadtrat Frank Höppel darauf hinwies, dass die Kitas, die man bauen wolle, auch personell mit Erzieherinnen und Erziehern ausgestattet werden müssen. Ein Problem, da der Arbeitsmarkt leergefegt ist.

EVA KETTLER