Erlangen: In keiner mittelfränkischen Stadt wird mehr gebaut

Erlangen ist Mittelfrankens Bauboom-Region Nummer eins — 8,7 Baufertigstellungen pro 1000 Einwohner — Großprojekte geplant - vor 16 Minuten

ERLANGEN - In keiner anderen Kommune in Mittelfranken wird mehr gebaut als in Erlangen. Dies ergab eine Auswertung der bayerischen Landesbausparkasse (LBS) für das Jahr 2017.

Der Wohnungsbau in Erlangen boomt. Hier die Baustelle Erlanger Höfe auf dem ehemaligen Gossen-Gelände. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die LBS nutzte dabei Daten des Landesamts für Statistik. Demnach sind in Erlangen im vergangenen Jahr 8,7 neue Häuser oder Wohnungen je 1000 Einwohner fertiggestellt worden. Das ist deutlich mehr als der bayerische Durchschnitt (4,2) und der höchste Wert in Mittelfranken. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt erreichte mit 4,3 Wohneinheiten den dritthöchsten Wert im Regierungsbezirk.

Im gesamten Freistaat wurden laut LBS 2017 rund 61 000 Wohneinheiten fertig gestellt. Das ist immer noch weniger als der Bedarf, der nach Einschätzung des Forschungsinstituts Empirica derzeit bei rund 70 000 Wohneinheiten liegt, erklärt die LBS.

Die Daten geben nur Auskunft über die Neubauten, aber keine Aufschlüsselung nach sozialem Wohnungsbau. Hier ist der Bedarf aber auch groß, weil sich nicht jeder bei den derzeitigen Höchstpreisen eine eigene Immobilie leisten kann.

Der Bauboom wird sich in Erlangen fortsetzen. Allein die städtische Gewobau will drei Großprojekte vorantreiben: In der Odenwaldallee sind 90 neue Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten geplant, 400 neue Wohnungen sollen durch die Erhöhung von drei auf fünf Stockwerken in der ehemaligen "Housing Area" entstehen, und in der Johann-Jürgen-Straße sind südlich des Erba-Geländes rund 90 neue Wohnungen geplant.

Auch die GBW lässt in Erlangen neue Wohnprojekte entstehen: Im "Jaminpark" werden 640 neue Wohneinheiten gebaut, in der Isarstraße sind es 208 Wohnungen, und in der Marienbader-/Oppelner Straße wurden durch Aufstockung eines Gebäudes neue Wohnungen geschaffen.

Im „Jaminpark“ in der Rathenau werden rund 640 neue Wohnungen entstehen. Die GBW setzt in Erlangen aber noch weitere Schwerpunkte. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Auf selbst genutzte Häuser und Wohnungen setzt Schultheiss-Wohnbau: In der Herzogenauracher Straße und im Lerchenbühl entsteht neuer Wohnraum. Auch Sontowski & Partner bietet in Erlangen Eigentumswohnungen und Häuser an. Und in Bruck will die Münchener Unternehmensgruppe Jost hochwertige Appartements für Studenten realisieren. Auch das Studentenwerk will die Wohnungsnot bei Studenten mildern: Im "Campus Süd" werden sechs Gebäude mit 410 Wohnungen für Studenten bereits genutzt.

Der Stadtrat Erlangen unterstützt, wo immer es möglich ist, die Schaffung von Wohnraum: So wurden 2016 insgesamt 147 Baugenehmigungen für Neubauten auf dem Wohnungssektor erteilt. 2016 gab es in der Stadt 19 223 Wohngebäude. Es werden jetzt noch mehr.

