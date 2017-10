Erlangen ist zurück in der Judo-Bundesliga

Mit einem Sieg gegen den Meister steigt der TV 48 auf - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Ein Sieg musste her, ein Sieg war da: Die Judoka des TV 48 Erlangen haben ihren Heimkampf gegen Speyer mit 11:3 gewonnen und steigen dadurch in die erste Bundesliga auf.









Am Ende konnten sie tatsächlich gemeinsam feiern: die Männer des TV 48 Erlangen und die Gegner des JSV Speyer. Im finalen Saisonkampf hatte es für beide geklappt mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga, in die Beletage der Judoka. Die Gäste standen bereits als Meister fest und durften sich so schon auf die Rückkehr in die erste Liga freuen.

Die Erlanger (im Bild im grauen Anzug) hingegen musste dafür noch einen Kampf gewinnen - und taten dies in beachtlicher Manier. Mit 11:3 fegten sie Speyer von der Matte. Samstagabend konnten die Hausherren so den ersehnten Wiederaufstieg feiern. Kommende Saison zählen sie wieder zu den besten Judo-Teams des Landes.

Foto: Peter Roggenthin