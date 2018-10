Erlangen: Joggerin kurzzeitig "verloren gegangen"

ERLANGEN - Ende gut, alles gut: Ein Anruf eines 29-jährigen Erlanger Studenten hat am Donnerstag in den Abendstunden kurzzeitig für eine größere Suchaktion der Erlanger Polizei im Buckenhofer Forst gesorgt. Doch die "Vermisste" tauchte wieder auf.

Nach den Angaben des 29-Jährigen war dieser gegen 19.15 Uhr mit seiner 25-jährigen Bekannten zum Joggen im Buckenhofer Forst unterwegs. Nach einem Zwischenspurt verlor der 29-Jährige seine Begleiterin aus den Augen und suchte zunächst vergeblich nach seiner Laufpartnerin.

Nachdem sich der junge Mann Sorgen um seine Begleiterin gemacht hatte, verständigte er die Erlanger Polizei. Die Polizisten starteten daraufhin eine Suchaktion mit gleich mehreren Streifen.

Eine Absuche im Wald verlief allerdings negativ; auch an einem vereinbarten Treffpunkt an der Gebbertstraße konnte die 25-Jährige nicht angetroffen werden.

Wohnadresse überprüft

Eine Überprüfung der Wohnadresse der Läuferin verlief zunächst ebenfalls ergebnislos. Erst kurz nach 20 Uhr konnte die 25-Jährige dann in ihrer Wohnung angetroffen werden und der Sachverhalt "ihres Verschwindens" geklärt werden.

Der Grund für ihr "Verschwinden": Die 25-Jährige war wohl unbemerkt an ihrem Laufpartner vorbeigelaufen, nachdem dieser im Zwischenspurt zu schnell für sie war und er an der Fußgängerampel an der Kurt-Schumacher-Straße auf sie wartete.

Doch der 29-Jährige hatte seine Partnerin beim Vorbeilaufen offenbar übersehen und anschließend die Suchaktion gestartet.

