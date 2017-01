Erlangen: Josef Bierbichler gibt sich die Ehre

ERLANGEN - Am Wochenende ist letztmals die Erlanger Bühnenversion des Romans „Mittelreich“ am Markgrafentheater zu sehen. Am Sonntag ist nach der Vorstellung zudem der Autor, der renommierte Schauspieler Josef Bierbichler, zu Gast für ein Publikumsgespräch.

Schauspieler Josef Bierbichler, aufgenommen 2009 während einer Probe an der Schaubühne in Berlin. © Archivfoto: Soeren Stache/dpa



In „Mittelreich“ breitet Josef Bierbichler sein autobiografisch gefärbtes Familienepos über 100 Jahre und drei Generationen aus und zeigt darin einen faszinierenden Mikrokosmos aus Heimat und Fremde, Toleranz und Verbohrtheit.

Thomas Krupa inszenierte das Stück in einer eigenen Bühnenfassung für das Theater Erlangen. Unser Kritiker Manfred Koch schrieb über die Premiere: „Roter Faden in den mehr oder weniger groß ausgemalten Episoden ist die Geschichte des Seewirts Pankraz (Matthias Breitenbach), seiner Frau (Uta Krause) und ihrem Sohn Semi (Mario Neumann) – schief gelaufene Biografien voller seelischer Wunden und Verkrüppelungen. In Heimatfilmen sieht das ganz anders aus.“

„Mittellreich ist am Samstag ab 19.30 und am Sonntag ab 18 Uhr zu sehen (im Anschluss findet am Sonntag gegen 21 Uhr im Foyercafé das Publikumsgespräch mit Bierbichler statt).

