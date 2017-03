Erlangen: Josef Hader stellt "Wilde Maus" vor

Kabarettist und Schauspieler kommt am Samstag ins Manhattan - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader kommt nach Erlangen und stellt am Samstag ab 17.30 Uhr sein Regie-Debüt "Wilde Maus" in den Manhattan-Kinos vor. Die EN verlosen dafür Freikarten.

Josef Hader als Georg (rechts) und Georg Friedrich — er erhielt 2017 den Silbernen Berlinale-Bären als bester Schauspieler für seine Rolle in „Helle Nächte“ — als Erich in einer Szene aus dem Film „Wilde Maus“. Foto: Ioan Gavril/Majestic/dpa



Mit "Wilde Maus" hat der österreichische Kabarettist und Schauspieler sein Debüt als Film-Regisseur mit Bravour bestanden. "Und schon der Titel kündigt an: Das Leben ist eine Achterbahnfahrt, bei der es einen schon mal heftig aus der Kurve schleudern kann.

Im Film trifft es einen Wiener Musikkritiker, gespielt von Hader selbst, dem Knall auf Fall gekündigt wird und der auf Rache sinnt. Doch eine bissige Mediensatire, gar einen Abgesang auf das Zeitungsgewerbe hatte der 54-Jährige nicht im Sinn. Seinen Musikkritiker Georg sieht er als Beispiel für all diejenigen, denen in neokapitalistischen Zeiten der Boden unter den Füßen weggerissen wird", schrieb unsere Kino-Kritikerin Regina Urban über die Premiere von "Wilde Maus" bei der Berlinale – und bilanzierte: "Der Österreicher spielt diesen Egomanen so, wie man ihn kennt – als bärbeißigen, aber liebenswerten Misanthropen – und liefert zugleich ein tolles Regie-Debüt ab."

Nun kommt Hader persönlich nach Erlangen und stellt am Samstag, 11. März, ab 17.30 Uhr seine "Wilde Maus" in den Manhattan-Kinos vor.

Wer dabei sein möchte, mailt bis Mittwoch, 8. März, 15 Uhr "Verlosung Hader" an redaktion-erlangen@pressenetz.de (Fax-Nr. 0 91 31/9 77 93 54, die Gewinner werden verständigt).

www.manhattan-kino.de

en