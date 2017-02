Erlangen: "Jugend musiziert" auf hohem Niveau

ERLANGEN - 23 junge Nachwuchskünstler aus Erlangen und Umgebung haben sich für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ qualifiziert.

Franziska Fröhlich, Emily Joerchel, Fabian Letsch und Andrea Winner beim Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ am Musik-Institut. Foto: Harald Hofmann



Seit 1964 steht bei „Jugend musiziert“ neben dem Fördergedanken junger Musiker die künstlerische Standortbestimmung im Vordergrund. In den 53 Jahren seines Bestehens haben eine dreiviertel Million Kinder und Jugendliche teilgenommen. Unzählige Male debütierten hier junge Musik-Talente, die heute Stars sind. Nun hat der Regionalwettbewerb in Erlangen stattgefunden. Daran nahmen 48 junge Nachwuchskünstler teil. Am Musik-Institut fand zudem ein großes Abschlusskonzert statt.

Das Niveau war durchwegs hoch. 23 erhielten so auch einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der vom 7. bis 11. April in Bad Kissingen stattfindet.

An den Start gehen dort: Kai Chan und Shaan Joshi (Kategorie Klavier, Altersgruppe II), Marie Brunotte und Richard Tan (Klavier, III), Xuanjia Hua und Vojtech Sedlacek (Klavier, V), Carla Giehl und Isabel Hohenester (Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, III). Mit dabei sind auch: Jessica Du, Carlota Frank und Katharina Burucker (Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, III) sowie Friedrich Börstinghaus, Vivian Harig und Anna Thielemann (Holzbläser-Ensemble II). In der Kategorie Holzbläser-Ensemble (Altergruppe IV) reisen Christine Birnbaum, Friedrich Börstinghaus, Monika Stadelmaier, Andrea Winner, Franziska Fröhlich, Emily Joerchel und Fabian Letsch nach Bad Kissingen. Henrike Fröhlich erzielte in der Kategorie Neue Musik mit 25 Punkte einen 1. Preis mit Weiterleitung. Sie musste in Würzburg teilnehmen, da diese Kategorie in Erlangen nicht vertreten war.

