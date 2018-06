Erlangen: Jugendliche klauen Seniorin die Handtasche

Diebespärchen stiehlt Tasche direkt vom Rollator - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Erlanger Innenstadt haben sich zwei Jugendliche eine besonders dreiste Aktion geleistet: Sie stahlen einer 80-jährigen Dame die Handtasche, die auf ihrem Rollator lag.

Am Donnerstagnachmittag war eine 80-jährige Dame nach dem Einkaufen auf dem Nachhauseweg. Dabei wurde sie von einem 15-jährigen Mädchen und ihrem 14-jährigen Begleiter verfolgt. In einem günstigen Moment packte das Mädchen die Gelegenheit am Schopf und riss im Vorbeirennen die Handtasche vom Rollator. Mit der Beute machte sich das Diebespärchen aus dem Staub, wurde aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen.

Bei den Jugendlichen fanden die Beamten das Bargeld und weitere Gegenstände aus der Tasche, einen Teil des Diebesguts hatten sie aber auf dem Fluchtweg zurückgelassen. Im Anschluss an die Durchsuchung wurden die Diebe ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

amh