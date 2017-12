Erlangen: Kampf für Lärmschutz

ERLANGEN - Tennenlohes Bürger kämpfen weiter für einen Lärmschutz an der Autobahn. Die Behörden sehen dafür jedoch keine Grundlage.

Laut Autobahndirektion sind die Lärmgrenzwerte an der A3 bei Tennenlohe eingehalten, den Bürgern ist es dennoch zu laut. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Tennenloher Ortsbeirat und die Bürger kämpfen weiter gemeinsam für einen effektiven Lärmschutz auf der Ostseite der Autobahn. Die Autobahndirektion sieht dafür jedoch keine Notwendigkeit, weil nach ihren Berechnungen die geltenden Lärmgrenzwerte selbst an den Wohnhäusern, die dem Schnellweg am nächsten sind, eingehalten werden.

Der Ortsbeiratsvorsitzende Rolf Schowalter hatte nach der Juli-Sitzung seines Gremiums, während der das Thema ebenfalls diskutiert worden war, von der Autobahndirektion für 50 autobahnnahe Adressen durchrechnen lassen, welche Lärmreduzierung ein Lärmschutzwall bringen würde. Das Ergebnis ist eindeutig: Ein fünf Meter hoher Wall, der an der Sohle immerhin 17 Meter breit sein muss, brächte für nur ein Haus eine Reduzierung von zwei Dezibel. Bei einer Wallhöhe von acht Metern würden sich 3,3 dB ergeben. Bei anderen Adressen sei der Effekt noch geringer, berichtete Schowalter. Aus diesem Grund hat man dieses Thema ad Acta gelegt, zumal auch nicht alle Grundstückseigentümer bereit sind, Land für diesen platzverbrauchenden Lärmschutz zu opfern.

Darum hat der Ortsbeirat nun Berechnungen für eine Lärmschutzwand von der Autobahndirektion eingefordert. Das sei nicht die Aufgabe des Sachgebiets Planung und Bau, hat man dem Ortsbeiratsvorsitzenden aus Fürth mitgeteilt. Jedoch hat die Autobahndirektion eine Tabelle beigelegt, aus der der Unterschied zwischen Lärmschutzwänden und Lärmschutzwällen ersichtlich wird.

Einen ähnlichen Lärmschutz, wie hier auf der Autobahn 73 bei Erlangen-Bruck, wünschen sich nun auch die Tennenloher Anwohner. Foto: Harald Sippel



Daraus hat Rolf Schowalter errechnet, dass eine Lärmschutzwand eine zusätzliche Lärmreduzierung um rund 1,1 dB für die der Autobahn nächsten Häuser bringen würde. Erst bei einer Reduzierung des Schallpegels um rund zehn Dezibel würde das menschliche Ohr etwa die Hälfte des Lärms empfinden.

Gewölbte Wände?

Während der Sitzung wurde von Bürgern vorgeschlagen, zur Autobahn hin gewölbte Wände zu fordern, die offenbar einen noch höheren Schallschutz bieten. Die Wirkung dieser Lösung soll jetzt auch noch eruiert werden. Auch über eine Gabionenwand, wie sie bereits weiter südlich in Höhe des Gewerbegebiets steht, soll nachgedacht werden.

Wenn all diese Lösungen nicht zur gewünschten Lärmreduzierung führen, will der Ortsbeirat auf dem etwa 350 Meter langen Stück Autobahn, an dem es keinen Lärmschutz gibt, sogenannten Flüsterasphalt fordern. Der würde eine Lärmreduzierung von etwa fünf Dezibel bringen.

Ein solcher lärmreduzierender Asphalt ist auf dem rund 1500 Meter langen Stück vom Autobahnkreuz bis kurz vor der Brücke Weinstraße ohnehin vorgesehen, da könne man die noch fehlenden 350 Meter im Bereich Tennenlohe doch auch noch mit diesem Belag versehen, meint man in Tennenlohe. Dort ist der besondere Straßenbelag aber nicht vorgesehen, weil die Lärmberechnungen die Notwendigkeit dafür nicht hergeben. Außerdem endet nicht zuletzt die Autobahnkreuz-Baustelle bereits einige Hundert Meter vorher.

