Erlangen: Kampf um den Großparkplatz

Jochen Lifka sucht Mitstreiter für einen „Freundeskreis“ - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Jochen Lifka, Chef des vermutlich ältesten Erlanger Plattenladens „Musicland“ in der Helmstraße, macht sich Sorgen um die Innenstadt. Vor allem die Pläne für eine Landesgartenschau 2024 und die in diesem Zusammenhang ebenfalls geplante städtebauliche Entwicklung des Großparkplatzes bereiten dem Geschäftsmann Kopfzerbrechen. Lifka will jetzt einen „Freundeskreis Großparkplatz“ gründen.

Jochen Lifka will einen „Freundeskreis Großparkplatz“ gründen. © Foto: Müller



Herr Lifka, was haben Sie gegen eine Landesgartenschau in Erlangen?

Jochen Lifka: Ich habe nichts gegen eine Landesgartenschau in Erlangen, aber nicht unter Aufgabe der Großparkplätze und nicht an diesem Ort. Wäre geplant, eine Bauschuttdeponie oder Industriebrache neu zu gestalten, würde ich noch Sinn in diesem Projekt erkennen. Aber auf die naturnahen Auen eine kommerzielle Gartenschau zu pfropfen, wäre eine üble Verschlimmbesserung, mal abgesehen davon, dass Erlangen die Millionen sinnvoller einsetzen könnte.

Können Sie mit wenigen Worten erklären, weshalb der Großparkplatz, der jetzt nicht gerade besonders attraktiv ist, Ihrer Ansicht nach so bleiben soll, wie er ist?

Jochen Lifka: Wozu muss ein Parkplatz attraktiv sein? Dass sein Freizeitwert gegen null tendiert, ist mir klar. Es ist nunmal ein Parkplatz und kein Erlebnispark. Aber zwischen Coburg und Nürnberg gibt es am ganzen Frankenschnellweg keine großflächige, altstadtnahe Parkmöglichkeit, die so bequem erreicht und befahren werden kann. Das ist ein unschätzbarer Standortvorteil der Erlanger Altstadt und seines Einzelhandels gegenüber anderen Städten, und dieser Vorteil soll ohne Not geopfert werden.

Warum braucht es einen „Freundeskreis Großparkplatz“?

Jochen Lifka: Als Gegenpol zu dem bereits existierenden illustren Freundeskreis Landesgartenschau. Wie ich aus Gesprächen mit Kunden weiß, gibt es durchaus in der Bevölkerung ernstzunehmenden Widerstand, was die Planungen zur Landesgartenschau betrifft. Ein Freundeskreis Großparkplatz könnte diese Bedenken bündeln und politisch aktiv werden. Wer Interesse hat,

kann sich gerne bei mir melden (info@musicland-bayern.de).

MARKUS HÖRATH