Erlangen: Kapitän hatte den Kanal voll

Mit 1,0 Promille am Ruder ertappt _ Nach Ausnüchterung Weiterfahrt erlaubt

ERLANGEN - Der Schiffer hatte den Kanal voll: Der Kapitän eines Binnenschiffes wurde mit 1,0 Promille am Steuer ertappt.

Die Wasserschutzpolizei führt auf dem RMD-Kanal Kontrollen durch (Symbolbild). © Günter Distler



Am Sonntagmittag hat die Polizei an einer Erlanger-Schleuse des Main-Donau-Kanals das Schiff kontrolliert und beim Kapitän Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab 1,0 Promille. Die Weiterfahrt des Transportschiffes musste in der Folge unterbunden werden.

Erst als der Schiffsführer zur Abendzeit mittels eines erneuten Tests am Alkomaten seine Fahrtüchtigkeit wieder nachweisen konnte, durfte er seine Fahrt auf dem Gewässer fortsetzen.

