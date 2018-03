Erlangen: Kein Verkehrschaos durch den Schnee

vor 4 Stunden

ERLANGEN - Der starke Schneefall in der Nacht zum Samstag hat in Erlangen zu keinem größeren Verkehrschaos geführt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich in den Morgenstunden am Samstag lediglich ein Verkehrsunfall, der mit den Witterungsbedingungen in Zusammenhang steht.

Hierbei konnte ein Verkehrsteilnehmer aufgrund der Schneeglätte dem vor ihm fahrenden Fahrzeug zwar noch ausweichen, stieß daraufhin aber mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden.