Erlangen: Konrad Beugel lobt inhabergeführte Firmen

Wirtschaftsreferent stellt dort eine engere Bindung zur Stadt fest - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger Wirtschaftsreferent Konrad Beugel (CSU) wünscht sich mehr inhabergeführte Unternehmen in der Stadt.

Bei solchen Firmen sei die Beziehung zu einem bestimmten Ort besser als bei kapitalmarktorientierten Konzernen. „Die Bindung spürt man durch eine raschere Kommunikation sowie eine größere Standorttreue und viel mehr Verbundenheit zu einer Stadt, als ich es bei einem kapitalmarktorientierten Unternehmen erwarten darf“, sagte er unserer Zeitung.

Zudem finde die Stadt bei solchen Firmen eher Gehör als bei Weltkonzernen: „Je größer ein Unternehmen ist, desto geringer ist der Einfluss“, so der Wirtschaftsreferent, „ich mache mir da nichts vor.“ Unternehmensentscheidungen fielen nicht in Erlangen, sondern „entfernt in den Zentralen“. So sei es auch bei den beiden großen privaten Arbeitgebern in der Stadt, betonte Beugel.

Damit spielt der CSU-Politiker auf die Konzerne Siemens und Areva an. Zwar fände hier immer ein Informationsaustausch statt. Aber von Einfluss dürfe und könne er da nicht reden.

Viel Lob findet der Erlanger Referent für Wirtschaft und Finanzen für mittelständische Unternehmen. Sie seien im Wesentlichen „gute Gewerbesteuerzahler“, wofür die Stadt sehr dankbar sei. „Vor allem deshalb, weil sie sehr konstant bezahlen. Es gibt keine Schwankungen“.

Von den angekündigten Stellenstreichungen und Verlagerungen der Siemens-Bereiche PD (Prozessindustrie und Antriebe) und Healthineers erwartet Beugel „kurzfristig“ keine Auswirkungen auf die Stadt.

Nominell verliere Erlangen damit Arbeitsplätze bei den sozialversichungspflichtig Beschäftigungsverhältnissen. Damit reduziere sich auch die in Erlangen gezahlte Lohnsumme. „Das wiederum hat auch Auswirkungen auf die zu zahlende Gewerbesteuer, denn bei überregionalen Unternehmen richtet sich die Verteilung des in Deutschland erzielten Ergebnisses nach der Lohnsumme“, erläuterte Beugel.

