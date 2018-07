Erlangen: Konzertfahrt auf Kokain endet bei der Polizei

AURACH - Eigentlich war ein 29-jähriger Mann nur auf dem Weg zu einem Konzert, um dort eine gute Zeit zu verbringen. Mit seinem unzulässig modifizierten Auto machte er allerdings die Polizei auf sich aufmerksam, die bei der Fahrerüberprüfung auch noch Drogenkonsum nachweisen konnten.

Am Donnerstagvormittag war ein 29-jähriger Brite gerade auf dem Weg von Bristol nach Prag. Dort wollte er seine Lieblingsmusiker live erleben. An der Rastanlage Aurach-Nord fiel er einer Streife der Erlanger Verkehrspolizei ins Auge. Grund war sein extrem tiefergelegter Wagen, dessen Räder bereits Verformungen an der Karosserie hinterlassen hatten.

Neben dem Zustand des Fahrzeuges wurde der Fahrer auch durch seine persönliche Verfasssung auffällig, die Drogenkonsum vermuten ließ. Ein Test bestätigte, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Kokain stand. Bei dem 29-Jährigen fanden die Polizisten außerdem drogenhaltige Pilze, die sie sogleich konfiszierten. Damit war die Weiterfahrt in Ermangelung persönlicher und technischer Eignung für den Musikfan beendet.

