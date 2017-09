Erlangen: Kunst rund um Naturmaterialien

ERLANGEN - Bis 23. September präsentiert Akkela Dienstbier ihre Arbeiten im Kunst-Haus Kammerer in Erlangen.

Seit 2007 dreht sich in ihrer Kunst alles um Naturmaterialien und die Möglichkeiten, diese zu Kunstwerken zu gestalten: Die aus Erlangen stammende Künstlerin Akkela Dienstbier stellt derzeit in der Hugenottenstadt aus. Foto: Kunst-Haus



Akkela Dienstbier ist in Erlangen geboren und lebt nun seit über 30 Jahren in Bremen. Umso mehr freut es sie nun in Erlangen auszustellen. Seit 2007 dreht sich in ihrer Kunst alles um Naturmaterialien und die Möglichkeiten, diese zu Kunstwerken zu gestalten. Die Kompositionen oder Strukturen ihrer Arbeiten beruhen auf Ordnungen.

Gezeigt werden im Kunst-Haus Kammerer (Heuwaagstraße 6) verschiedene Arbeiten aus Kunststoff. Die Kunststoffbilder entstehen aus Restmaterialien der Herstellung von Rotorblättern für Windkraftanlagen. Hier werden die Naturdinge oder die Fotos von Kindern in Kunststoff eingeschlossen.

In den zarten Gießharzarbeiten mit Rosen oder Tulpenblüten wird besonders die Zerbrechlichkeit der Naturdinge sichtbar. Die Transparenz des Harzes verleiht den Arbeiten große Leichtigkeit. Diese Arbeiten sind weniger Bilder als Kunstobjekte.en

www.kunsthaus-erlangen.de